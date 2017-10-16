Генпрокуратура не будет вмешиваться в ситуацию с фильмом "Матильда"

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ не нашла оснований для вмешательства в ситуацию с фильмом Алексея Учителя "Матильда" по запросу депутата Натальи Поклонской, сообщает надзорное ведомство в своем официальном канале в Telegram.

© РИА Новости / Александр Кряжев Перейти в фотобанк Мединский поделился впечатлениями от просмотра "Матильды" "Генеральной прокуратурой РФ в связи с поступающими обращениями, в том числе депутата Государственной Думы РФ Натальи Поклонской, проведена проверка исполнения законодательства при производстве и выходе в прокат кинофильма "Матильда"… В ходе рассмотрения ГП РФ обращения депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской о возможных нарушениях законодательства при производстве указанной кинокартины оснований для вмешательства органов прокуратуры не усмотрено", — говорится в сообщении.

Генпрокуратура РФ не выявила нарушений законодательства при выделении Фондом кино субсидии для финансирования фильма, а также при выдаче Минкультуры России прокатного удостоверения. Ведомство также сообщило, что экспертный совет при Минкультуры и специалисты Санкт-Петербургского университета исследовали содержание фильма и не обнаружили обстоятельств, препятствующих выходу фильма в прокат.

Проверка МВД России с участием психологов и лингвистов показала, что в "трейлере кинокартины отсутствуют признаки возбуждения ненависти либо вражды и оскорбления чувств верующих, влекущие уголовную ответственность", отмечается в сообщении ГП.

Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября. Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" антироссийской и антирелигиозной провокацией, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призывала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.