Генпрокуратура не будет вмешиваться в ситуацию с фильмом "Матильда"

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ не нашла оснований для вмешательства в ситуацию с фильмом Алексея Учителя "Матильда" по запросу депутата Натальи Поклонской, сообщает надзорное ведомство в своем официальном канале в Telegram.
Генпрокуратура РФ не выявила нарушений законодательства при выделении Фондом кино субсидии для финансирования фильма, а также при выдаче Минкультуры России прокатного удостоверения. Ведомство также сообщило, что экспертный совет при Минкультуры и специалисты Санкт-Петербургского университета исследовали содержание фильма и не обнаружили обстоятельств, препятствующих выходу фильма в прокат.
Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября. Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" антироссийской и антирелигиозной провокацией, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призывала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.