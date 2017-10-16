Названы предварительные дата и место прощания с Марьяновым

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Прощание с актером театра и кино Дмитирем Марьяновым, который ушел из жизни 15 октября, предварительно запланировано на 18 октября, сообщила РИА Новости агент артиста.

Марьянов скончался в воскресенье, предположительно из-за оторвавшегося тромба. Ему было 47 лет. По словам друзей актера, он потерял сознание на даче в Подмосковье, знакомые вызвали скорую помощь, но она не приехала "по техническим причинам". Актера отвезли на частной машине в больницу, но врачи оказались бессильны. Росздравнадзор и следствие проверяют эти данные.

"Прощание предварительно пройдет 18 октября в Центральном доме кинематографистов, но точно будет известно позже", — сказала собеседница агентства.

Марьянов прославился, исполнив главную роль в фильме "Выше радуги". Актер входил в состав труппы театра "Ленком", играл в спектаклях "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Он сотрудничал с "Квартетом-И", снялся в фильмах "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город" — всего более 80 ролей.