Безруков призвал увеличить финансирование кино для детей в 5-20 раз

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Финансирование детских спектаклей и фильмов должно быть увеличено в 5-20 раз, сейчас отечественной продукции для детей ничтожно мало, заявил худрук "Театра наций", известный актер Сергей Безруков.

"Для детей вложения должны быть в пять, десять, двадцать раз больше… Я бы говорил об увеличении финансирования…. Постановки детские требуют вложений — это всегда масштабно, ярко", — сказал Безруков в понедельник, выступая на круглом столе в Госдуме о финансировании сферы культуры в 2018-2020 годах.

Режиссер подчеркнул, что во многих драматических театрах не существует детского репертуара, а в кинотеатрах не идут детские фильмы.

"Сколько отечественных фильмов идет для тетей в кинотеатрах? Для детей практически ничего нет, есть анимация, в основном западная. Так же как и в драматических театрах, во многих детского репертуара не существует, потому что это взрослый театр… Что касается выделения средств, очень бы хотелось бы, чтобы это не стало разовой акцией на одну постановку. Театр каждый год обновляет репертуар", — сказал Безруков.

Он также выступил за поддержку местных региональных детских фестивалей.

"Хочется побороть историю остаточного принципа, потому что все то, что производится — для взрослых, а для детей это всегда вприбавочку. Надо для детей делать гораздо больше, чем для взрослых", — подчеркнул актер.