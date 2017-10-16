Скончался солист Мариинского театра Николай Охотников

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Выдающийся оперный певец, солист Кировского (ныне Мариинского) театра, народный артист СССР бас Николай Петрович Охотников скончался 16 октября на 81-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мариинского театра.

Более 30 лет Охотников отдал Кировскому театру, в труппу которого был приглашен в 1971 году. Здесь он сыграл свои лучшие роли, в числе которых Кутузов в "Войне и Мире", Филипп II в "Доне Карлосе", Гремин в "Евгении Онегине" (за эту роль он получил государственную премию). Особенно ярко артистическая и вокальная природа певца раскрылась в русском репертуаре: Сусанин, Пимен, Борис Годунов, Светозар и другие.

Певучий бас Николая Охотникова можно услышать на записях русской оперы, сделанной в 1990-е годы с Валерием Гергиевым. Превосходный исполнитель камерной музыки Николай Охотников участвовал в записи антологии русского романса, для которой исполнил все романсы Римского-Корсакова для низкого голоса.

Будучи профессором Санкт-Петербургской консерватории, Охотников передавал свое мастерство молодому поколению вокалистов. На сцене "Мариинки" и сейчас продолжают петь его ученики — Александр Морозов, Юрий Власов, Виталий Янковский.

Коллектив Мариинского театра приносит искренние соболезнования родным и близким Николая Охотникова.

Дата и время гражданской панихиды и похорон будут объявлены в ближайшие дни.