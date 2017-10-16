Мережко назвал безобразием ситуацию с вызовом скорой к Марьянову

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Актер и режиссер Виктор Мережко, недавно переживший экстренную госпитализацию и операцию по удалению тромба, назвал безобразием ситуацию с вызовом "скорой помощи" к актеру Дмитрию Марьянову, скончавшемуся в воскресенье.

Актер Марьянов скончался в воскресенье, предположительно, из-за оторвавшегося тромба. По словам друзей актера, Марьянов потерял сознание на даче в Подмосковье, где отдыхал. Знакомые вызвали скорую помощь, но она не приехала "по техническим причинам". Актера отвезли на частной машине в больницу, но врачи оказались бессильны. Росздравнадзор и следствие проверяют эти данные.

"Замечательный артист Марьянов, царство ему небесное… Конечно, жалко. Говорят, что сократили очень сильно неотложки в районах и городах. Это недопустимая вещь. Жалко Марьянова. Видите, какая нелепость – просто не приехала вовремя неотложка, не оказали вовремя помощь. Молодой же мужчина, 47 лет. Безобразие, конечно", — заявил РИА Новости Мережко.

Ранее Мережко сообщал, что в конце сентября был экстренно госпитализирован в Боткинскую больницу с подозрением на ишемический инсульт, там ему удалили оторвавшийся тромб.

Дмитрий Марьянов прославился, исполнив главную роль в фильме "Выше радуги". Актер входил в состав труппы театра "Ленком", играл в спектаклях "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Он сотрудничал с "Квартетом-И". Марьянов снялся в фильмах "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город". Всего им было сыграно в кино более 80 ролей.