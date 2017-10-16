"У вас коммунизм!". Лучшие моменты баттла Oxxxymiron и Dizaster

Москва, 16 октября — РИА Новости, Ануш Долуханян. В Лос-Анджелесе состоялся исторический баттл между российским рэпером Oxxxymiron (Мирон Федоров) и американским баттловым MC Dizaster. Это первая международная встреча, а для отечественного хип-хопа — огромный шаг в изначально прозападную культуру. Корреспондент РИА Новости посмотрела баттл и выяснила, как рэп стал площадкой для политики.

Что происходило до начала встречи?

Баттл начался еще до непосредственного появления рэперов на площадке. Dizaster выставил фотографию с Чебурашкой и листком бумаги со словами "Дядя Диз, ты можешь спеть мою любимую песенку завтра?", а в Instagram опубликовал несколько фотографий в футболках с надписью "СССР" и автоматами.

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В свою очередь, Мирон предварительно только записал обращение, в котором поблагодарил всех приехавших на баттл, попросил их уважать обоих рэперов и прислушиваться к тому, что они говорят.

Уже на самой встрече разница в манере поведения исполнителей была видна сразу же. Так, Oxxxymiron спрашивал русскоязычных фанатов в зале, не нужна ли кому-нибудь вода, потому что в помещении "баня". А Dizaster же просто рычал.

На баттле не присутствовали школьники и лица младше 21 года. Ведущими были Organik и Lush One. Organik — создатель площадки KOTD и главный организатор встречи, а Lush One — любимец публики, который часто становится объектом язвительных шуток.

Ресторатор, организатор площадки Versus, приехал поддержать Oxxymiron и стоял на протяжении всей встречи позади рэпера, почти как личный телохранитель. Он улучил минуту и привлек внимание к собственной персоне. Во время объявления о начале баттла перехватил микрофон у ведущего и сказал: "Я научу его правильно представлять! Всем салют, с вами Ресторатор".

О чем были тексты рэперов?

Первым начал выступать Dizaster, который по этому случаю был одет в футболку российской букмекерской конторы. Начал свой баттл он как раз с панчей (фразы, которые должны "зацепить" оппонента) про своего спонсора.

После этого американский рэпер вспоминал об укладе жизни в Советском Союзе и ядерных ракетах: "С тобой столько людей пришло. У вас коммунизм! Да они, наверное, с тобой в одном доме живут!" и "Слышал, у России семь тысяч ядерных ракет. Вы что с ними делать-то собираетесь?!"

Это была зрелищная встреча. Dizaster говорил о том, что до этого уже баттлил в Германии на немецком, в Ливане на арабском, а сейчас готов на русском, так что "Мирон не сможет найти в мире языка, на котором Dizaster не смог бы сделать его".

Неодобрительные крики публики вызывали его фразы в духе: "Мы помним Чернобыль, вы совсем не умеете расправляться с катастрофами (на английском — disasters, игра слов)". А Мирон, в свою очередь, попросил Dizaster объяснить, "каково ему укрываться флагом страны, умытой кровью арабского народа".

© Канал King Of The Dot Entertainment на Youtube Стоп-кадр из трейлера рэп-баттла, в котором встретятся российский рэпер Oxxxymiron и известный американский рэпер Dizaster © Канал King Of The Dot Entertainment на Youtube Стоп-кадр из трейлера рэп-баттла, в котором встретятся российский рэпер Oxxxymiron и известный американский рэпер Dizaster

Свой первый раунд российский рэпер начал с цитаты из российского культового фильма "Брат": "Вот скажи, американец, в чем сила?" Мирон критиковал все американское ("Макдоналдс", "Дисней"), резко менял языки выступления: переходил с английского на немецкий, использовал арабские выражения, говоря, что ему подменили карту памяти.

"Я превращу гору Рашмор в Матушку-Рашу!" — зачитал Oxxxymiron. Свой второй раунд он закончил фразой: "Я "баб" по-арабски (титул человека, облаюдающего знанием. — Прим. ред.), ты "баба" по-русски!"

Кроме того, Мирон обвинил Dizaster в том, что тот уже 10 лет находится в творческом тупике как музыкант, потому что не может баттлить и писать песни одновременно.

В конце третьего раунда Мирон поведал то, о чем много раз говорил в различных интервью: баттл-рэп хоть и пропитан ненавистью, но все же сближает людей, заставляет забыть о цвете кожи, национальности и политических взглядах. "Я верю, что баттл-рэп может быть чем-то большим, чем просто рифмы и панчи", — заявил Oxxymiron.

Почему этот баттл важен?

Для рэперов участие в баттле — это показатель популярности и состоятельности, поэтому они часто вызывают друг друга на подобные встречи. К тому же в этот раз в схватке участвовали представители разных стран — США и России. Как и ожидалось, весь баттл Oxxxymiron и Dizaster затрагивал политические темы, касающиеся обеих стран.

Этого события поклонники ждали два с половиной года, с апреля 2015-го, когда состоялась схватка Oxxxymiron и Johnyboy. Видео баттла тогда опубликовал в своем Twitter ведущий и основатель площадки для баттлов Versus Ресторатор (Александр Тимарцев). В записи он отметил аккаунт музыканта Organik — создателя и организатора King of the Dot, одной из важнейших подобных площадок в мире.

На этот твит отреагировал американский рэпер Dizaster. Он написал, что единственные баттлы, в которых он что-то понимает, — российские. Рэпер признался, что будет "чертовски рад забаттлить в России". В конце апреля 2016 года Oxxxymiron обещал, что встреча с Dizaster состоится, но дату объявят позже. И наконец в середине января 2017-го Dizaster опубликовал афишу к предстоящему событию.

Кто победил в этом поединке?

Баттл проходил без судей, поэтому победителя формально не было. Каждый зритель выбирал своего фаворита. Но главным итогом стало другое: встреча открыла путь русским рэперам на мировые площадки, а Oxxxymiron смог достойно представить себя и страну.

Я роняю Запад, у — Oxxxymiron (@norimyxxxo) 16 октября 2017 г.

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