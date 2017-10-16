Dizaster прокомментировал рэп-баттл с Oxxxymiron

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Американский рэпер Башир Ягами (Dizaster) прокомментировал рэп-баттл с российским исполнителем Мироном Федоровым (Oxxxymiron).

"Потрясающий вечер, мы сделали это! Oxxxymiron, ты был великолепен!" — написал Dizaster в своем аккаунте Twitter

Он добавил, что подготовка к этому вечеру была для него очень интересным процессом, а сама "битва" стала примером того, как должны проходить подобные рэп-баттлы.

Поединок проводился в Лос-Анджелесе в рамках международного турнира World Domination. Состязание проходило без судей на английском языке и заняло около часа.

Тема рэп-баттлов завоевала популярность в интернете в начале августа благодаря записи состязания рэперов Oxxxymiron и Славы КПСС на YouTube, которая набрала более 25 миллионов просмотров.

Мирон Федоров — один из наиболее известных русскоязычных рэперов, участвующих в рэп-баттлах. По данным Forbes, в этом году 32-летний исполнитель заработал 1,3 миллиона долларов и стал 44-м в списке самых высокооплачиваемых российских музыкантов.