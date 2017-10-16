В Томске из-за смерти Марьянова отменили спектакль "Нереальное шоу"

НОВОСИБИРСК, 16 окт – РИА Новости. Спектакль "Нереальное шоу", который планировалось показать в Томске в понедельник, отменили после смерти известного актера Дмитрия Марьянова — исполнителя одной из главных ролей; запланированный показ в Новосибирске также не состоится.

Как ранее сообщила РИА Новости агент артиста, актер театра и кино Дмитрий Марьянов скончался на 47-м году жизни. Он известен по ролям в театре Ленком, а также сотрудничеством с "Квартетом-И". Снялся в таких картинах, как "Выше радуги", "День радио", "Дорогая Елена Сергеевна", "Норвег".

"Денежные средства возвращаются", — сообщил РИА Новости представитель организатора показа в Томске, компании "Городские зрелищные кассы".

Представитель компании в Новосибирске отметил, что ранее показ спектакля был перенесен с 17 октября на февраль следующего года, однако теперь он отменен в связи со смертью артиста.

"Нереальное шоу" — спектакль по пьесе культового французского писателя Бернара Вербера в постановке Алексея Кирющенко. В двух главных ролях были задействованы известные актеры Любовь Толкалина и Дмитрий Марьянов.