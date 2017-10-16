Эффектный музыкант с грандиозным сердцем: Хворостовский отмечает юбилей

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Невероятно талантливому оперному певцу Дмитрию Хворостовскому в понедельник исполняется 55 лет: свой юбилей всемирно известный баритон отметит в семейном кругу — специально по этому случаю его родители прилетели в Лондон; коллеги-музыканты также обратились к именитому исполнителю с теплыми пожеланиями и комплиментами.
С 1994 года артист живет в Лондоне, но каждый год выступает в России. К сожалению, в последние несколько лет ему удается выходить на сцену не столь часто: в 2015 году у Хворостовского обнаружили опухоль мозга. Ежедневно он ведет борьбу со страшной болезнью, черпая силы в поддержке близких и любимом деле.
Эффектный музыкант
"У Хворостовского прекрасный тембр голоса, красивый бархатный баритон. Он и музыкант замечательный, тут все сошлось — и эффектная внешность, и вокальные данные, и музыкальные. Далеко не все певцы хорошие музыканты, а он и музыкант хороший. Он может исполнять и классический оперный репертуар и песни, что, кстати, бывает редко", — сказал РИА Новости президент старейшего филармонического общества Санкт-Петербурга Борис Березовский, пожелав певцу много здоровья.
"У Дмитрия голос феноменальной красоты и гипнотической силы — настоящее сокровище современной мировой культуры. Это настоящее счастье — делать с ним музыку", — сказала Шиладжян. Она отметила, что с возрастом "список желаний становится очень лаконичным".
"Главное пожелание — это победить болезнь и многие лета", — добавила Шиладжян.
Сердце горит огнем
"Это человек, который прославил и прославляет российское оперное искусство и исполнительство на самых величайших сценах мира. Он замечательный человек, большой друг с открытой душой и грандиозным сердцем, которое горит огнем… Хочется пожелать Дмитрию крепкого здоровья. Мы все знаем, что он большой борец, что он сможет всех и вся победить, как уже не раз доказывал", — сказал Ладюк.
Хворостовский подчеркнул, что больше не поет в опере, но хочет продолжать давать концерты и мастер-классы в National Academy в Лондоне. "Хотя порой болезнь так наступает, что мне ничего не можется, не любится и кажется, что ничего не хочется. Поэтому теперь для меня каждый концерт — это подведение итогов", — добавил певец в интервью.