Эффектный музыкант с грандиозным сердцем: Хворостовский отмечает юбилей

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Невероятно талантливому оперному певцу Дмитрию Хворостовскому в понедельник исполняется 55 лет: свой юбилей всемирно известный баритон отметит в семейном кругу — специально по этому случаю его родители прилетели в Лондон; коллеги-музыканты также обратились к именитому исполнителю с теплыми пожеланиями и комплиментами.

Хворостовский родился в 1962 году в интеллигентной семье в Красноярске. С самого детства его окружала музыка: отец Дмитрия коллекционировал пластинки с записями звезд мировой сцены, знакомил сына с голосами Федора Шаляпина и Марии Каллас, сам пел и играл на фортепиано. Первые учителя прочили маленькому музыканту карьеру пианиста, но сам он мечтал о другой судьбе. Первые шаги в этом направлении ему помогла сделать профессор Екатерина Иофель, выучившая целое поколение оперных исполнителей.

Оглушительную популярность Хворостовскому принесла победа на конкурсе в Кардиффе "Певец мира": молодой артист с атлетичным телосложением и гривой не по возрасту седых волос, которые он унаследовал от матери, в один миг покорил не только членов жюри, но и слушателей по всему миру. За свою карьеру ему довелось выступать на сцене лучших мировых оперных театров, таких, как Королевский театр в Ковент-Гардене (Лондон, Великобритания), Метрополитен-опера в Нью Йорке (США), Лирик-опера Чикаго (США), Парижская опера (Франция), "Ла Скала" (Милан, Италия) и участвовать в признанных оперных фестивалях.

С 1994 года артист живет в Лондоне, но каждый год выступает в России. К сожалению, в последние несколько лет ему удается выходить на сцену не столь часто: в 2015 году у Хворостовского обнаружили опухоль мозга. Ежедневно он ведет борьбу со страшной болезнью, черпая силы в поддержке близких и любимом деле.

Эффектный музыкант

Накануне юбилея именитого исполнителя РИА Новости пообщались с его коллегами по сцене, которые отметили яркий талант Хворостовского, его невероятную харизму и выдающиеся душевные качества.

"У Хворостовского прекрасный тембр голоса, красивый бархатный баритон. Он и музыкант замечательный, тут все сошлось — и эффектная внешность, и вокальные данные, и музыкальные. Далеко не все певцы хорошие музыканты, а он и музыкант хороший. Он может исполнять и классический оперный репертуар и песни, что, кстати, бывает редко", — сказал РИА Новости президент старейшего филармонического общества Санкт-Петербурга Борис Березовский, пожелав певцу много здоровья.

Художественный руководитель Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" Гаянэ Шиладжян в разговоре с РИА Новости отметила, что поздравить Дмитрия Хворостовского с юбилеем – "это приятная привилегия".

"У Дмитрия голос феноменальной красоты и гипнотической силы — настоящее сокровище современной мировой культуры. Это настоящее счастье — делать с ним музыку", — сказала Шиладжян. Она отметила, что с возрастом "список желаний становится очень лаконичным".

"Главное пожелание — это победить болезнь и многие лета", — добавила Шиладжян.

Сердце горит огнем

Известный оперный певец Василий Ладюк назвал Хворостовского одним из самых любимых баритонов во всем мире, великим человеком, который живет на сцене, любит сцену и оперу как никто другой.

"Это человек, который прославил и прославляет российское оперное искусство и исполнительство на самых величайших сценах мира. Он замечательный человек, большой друг с открытой душой и грандиозным сердцем, которое горит огнем… Хочется пожелать Дмитрию крепкого здоровья. Мы все знаем, что он большой борец, что он сможет всех и вся победить, как уже не раз доказывал", — сказал Ладюк.

Недавно в интервью " Российской газете " Хворостовский поделился планами на ближайшее будущее: под новый год вместе с пианистом Ивари Ильей он хочет выступить на одной из московских сцен. Певец рассказал, что споет романсы "дилетантов" — программу, с которой у него связаны самые теплые воспоминания из 90-х годов. Кроме того, эту музыку очень любят его родители.

Хворостовский подчеркнул, что больше не поет в опере, но хочет продолжать давать концерты и мастер-классы в National Academy в Лондоне. "Хотя порой болезнь так наступает, что мне ничего не можется, не любится и кажется, что ничего не хочется. Поэтому теперь для меня каждый концерт — это подведение итогов", — добавил певец в интервью.