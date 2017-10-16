СМИ назвали причину смерти актера Дмитрия Марьянова

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Актер Дмитрий Марьянов скончался, по предварительной информации, из-за оторвавшегося тромба, сообщает телеканал "360".

Ранее информацию о смерти артиста подтвердила РИА Новости его агент.

По словам друзей актера, Марьянов потерял сознание в автомобиле, в котором, как сообщали ранее СМИ, его везли в больницу. Знакомые артиста остановили машину у поста ГАИ и вызвали скорую помощь. Врачи в сопровождении полицейских доставили Марьянова в ближайшую больницу, однако медики оказались бессильны.

Скорая помощь, как утверждали СМИ, не приехала на вызов к Марьянову. Росздравнадзор проверяет эту информацию.

Дмитрий Марьянов стал известен после главной роли в кинофильме "Выше радуги". Он входил в состав труппы театра "Ленком", играл в спектаклях "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Актер сотрудничал с "Квартетом-И", играл в кино. Марьянов снялся в фильмах "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город".