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Культура

"Элвис Пресли от оперы". Дмитрию Хворостовскому — 55

08:0016.10.2017
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОперный певец Дмитрий Хворостовский выступает на концерте в Зеленом театре ВДНХ с программой Песни военных летОперный певец Дмитрий Хворостовский выступает на концерте в Зеленом театре ВДНХ с программой Песни военных лет
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Анна Кочарова. Всемирно известный певец Дмитрий Хворостовский 16 октября отмечает 55-летие. Известно, что этот день музыкант проведет в кругу семьи. Два года назад он признался в том, что у него диагностирована опухоль мозга. Певец проходит интенсивное лечение, но продолжает выступать.

Благотворительный концерт Дмитрий Хворостовский и друзья - детям. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Хворостовский рассказал о планах выступить в Москве в канун Нового года

В свое время Дмитрий Хворостовский стал одним из первых исполнителей, которые в 90-е прославили русскую оперную школу во всем мире. Известность пришла к нему в 1989-м, когда Хворостовский победил на IV Международном конкурсе вокалистов "Певец мира" в Кардиффе (Уэльс, Великобритания).

За год до этого он дебютировал на европейской сцене, исполнив партию Елецкого из "Пиковой дамы" Чайковского в постановке оперного театра Ниццы. Но именно после победы в Кардиффе певца стали приглашать лучшие оперные театры мира — Ковент-Гарден, Ла Скала, Венская государственная опера, театр "Метрополитен".

© РИА Новости / Виктор АхломовПерейти в фотобанкСолист Красноярского театра оперы и балета Дмитрий Хворостовский
© РИА Новости / Виктор Ахломов
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Солист Красноярского театра оперы и балета Дмитрий Хворостовский

В течение многих лет он активно гастролировал, выступал по всему миру — такова жизнь музыканта, оперного исполнителя, тем более известного. Сам Хворостовский говорил, что при таком гастрольном графике дом его "везде и нигде". Но для всего мира, он, конечно, был и остается певцом из России, которому, впрочем, подвластны любые произведения.

В его репертуаре партии из самых разных опер: от "Евгения Онегина" и "Пиковой дамы" до "Дон Жуана" и "Паяцев".

Сам Хворостовский называет себя "послом русской музыки на Западе". И действительно, именно благодаря ему европейская и американская публика услышала много разной русской музыки — не только популярного Чайковского, хотя и его, конечно, тоже.

Директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Совместные проекты помогают решать международные вопросы, считает Урин

Например, в 1996 году в Лондоне Хворостовский исполнил специально написанную для него музыкальную поэму "Петербург" композитора Георгия Свиридова. И это один из многих примеров того, как Хворостовский умеет удивлять публику, причем любую. Большинство российских зрителей знает Свиридова по неизменной теме, звучавшей в советские времена в программе "Время". А в мире этого выдающегося русского композитора слышали, пожалуй, только специалисты.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПевец Дмитрий Хворостовский на репетиции оперы А. Рубинштейна "Демон" на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Певец Дмитрий Хворостовский на репетиции оперы А. Рубинштейна "Демон" на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского

Хворостовский всегда обладал не только высочайшим мастерством, но и замечательным качеством: его исполнительскую манеру отличает искренность и глубина. И любое, даже хорошо знакомое произведение в его интерпретации, кажется, звучит по-новому.

Продумывая очередное выступление, Хворостовский может сделать неожиданный выбор. Так, в 2004 году во время концерта на Красной площади он впервые исполнил песни военных лет. Позже это воплотилось в специальную программу.

Голос Хворостовского узнаваем сразу, на любой записи. Мягкий, глубокий, невероятно красивый баритон не спутаешь ни с чьим другим. Кажется, его техника и мастерство совершенны: Хворостовскому всегда были подвластны любые залы, будь то большая оперная сцена, камерное помещение или открытое пространство.

О таких людях говорят "фактурный". Статный, высокий, красивый — Хворостовский настоящий артист. Его ранняя седина только придавала ему еще больше шарма. В свое время журнал Elle назвал его "Элвисом Пресли от оперы". Сам певец на это отвечал, что ему все равно, как его называют. Ведь главное для него — это заниматься любимым делом.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкБлаготворительный концерт "Дмитрий Хворостовский и друзья &mdash; детям"
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Благотворительный концерт "Дмитрий Хворостовский и друзья — детям"

Западные журналисты в своих публикациях неизменно отмечают его прекрасный английский с некоторым "сибирским акцентом", умение держаться, обаятельную улыбку. В России же всегда ценят не только талант и всемирную славу Хворостовского, но и любовь к родине, желание сюда возвращаться и выступать.

Последние два года стали для певца настоящим испытанием. В 2015 году он рассказал о том, что у него обнаружена опухоль мозга. Известно, что он проходит интенсивное лечение. И все люди, неравнодушные не только к опере, но и умеющие сопереживать, радуются каждой новости о том, что он вновь вышел на сцену. Летом 2017 года Хворостовский дал концерт в родном Красноярске, куда, по его собственным словам, очень хотел вернуться. В одном из своих недавних интервью он рассказал о том, что, несмотря на болезнь, занимается ежедневно и планирует выступление в Москве перед Новым годом.

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Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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philimon61
Здоровья вам, Дмитрий Александрович, и долгих, творческих лет жизни !
08:13
16.10.2017
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