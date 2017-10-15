Детское Евровидение в 2018 году пройдет в Белоруссии

МИНСК, 15 окт — РИА Новости. Детское Евровидение в 2018 году пройдет в Белоруссии, сообщается на сайте Европейского вещательного союза.

"Европейский вещательный союз рад объявить, что белорусский член (союза) Белтелерадиокомпания примет детский песенный конкурс Евровидение в Минске в 2018 году", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Минске этот песенный конкурс пройдет уже во второй раз — в предыдущий раз Белоруссия принимала конкурс в 2010 году.

В сообщении подчеркивается, что белорусская заявка была признана лучшей. Белоруссия участвует в каждом детском Евровидении с момента учреждения конкурса в 2003 году. Дважды представители Белоруссии выигрывали конкурс — Ксения Ситник в 2005 году и Алексей Жигалкович в 2007-м.

Как было заявлено в воскресенье вечером в эфире флагманского телеканала Белтелерадиокомпании "Беларусь 1", конкурс пройдет в Белоруссии в ноябре 2018 года.

В 2017 году детское Евровидение пройдет в Грузии.

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