МИНСК, 15 окт — РИА Новости. Детское Евровидение в 2018 году пройдет в Белоруссии, сообщается на сайте Европейского вещательного союза.
Отмечается, что в Минске этот песенный конкурс пройдет уже во второй раз — в предыдущий раз Белоруссия принимала конкурс в 2010 году.
В сообщении подчеркивается, что белорусская заявка была признана лучшей. Белоруссия участвует в каждом детском Евровидении с момента учреждения конкурса в 2003 году. Дважды представители Белоруссии выигрывали конкурс — Ксения Ситник в 2005 году и Алексей Жигалкович в 2007-м.
Как было заявлено в воскресенье вечером в эфире флагманского телеканала Белтелерадиокомпании "Беларусь 1", конкурс пройдет в Белоруссии в ноябре 2018 года.
В 2017 году детское Евровидение пройдет в Грузии.
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