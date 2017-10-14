Мединский не исключил интереса к "Матильде" за рубежом

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ, 14 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Министр культуры РФ Владимир Мединский не исключил интереса международных прокатчиков к "Матильде" после скандала вокруг фильма в России.

"С учетом того, какую рекламную кампанию ей устроили, думаю, интерес будет", — сказал он в интервью РИА Новости.

Фильм вызвал широкий общественный резонанс задолго до выхода в прокат. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, призвав также отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.

Организация "Христианское государство — Святая Русь" разослала директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма "Матильда". В частности, говорилось, что любой баннер или афиша фильма будут рассматривать как "желание унизить святых православной церкви". По факту угроз владельцам кинотеатров возбуждено уголовное дело, в рамках которого арестован лидер "Христианского государства" Александр Калинин. Также арестованы три его сподвижника, которым вменяют поджог машин у офиса адвоката, представляющего интересы режиссера Алексея Учителя.