Российские дизайнеры проведут акцию против СПИДа

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российские дизайнеры откроют свои показы образами красного цвета в рамках акции борьбы со СПИДом на Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая пройдет с 21 по 26 октября, сообщил РИА Новости в пятницу президент Национальной палаты моды Александр Шумский.

"Артем Шумов, Гала Борзова, Анастасия Кондакова, Ксения Серая, Ольга Капитонова, Юрий Петенин, Никита Богинский, Яся Мночкина, Анастасия Докучаева, Юлия Далакян — откроют свои показы образами красного цвета, которые были придуманы специально для проекта "Российские дизайнеры против СПИДа" и будут представлены на подиуме MBFW Russia", — сказал Шумский.

© MBFW Russia Эскиз Saint-Tokyo © MBFW Russia Эскиз Saint-Tokyo

Например, монохромный образ красного цвета, рубашка и брюки, Артем Шумов создал в рамках этого социального проекта, образ призван привлечь внимание общества к проблеме. Гала Борзова покажет экстравагантное красное платье с асимметричной юбкой и воланами, чтобы обратить внимание общественности на проблему СПИДа, отметил он.

© MBFW Russia Эскиз Julia Dalakian © MBFW Russia Эскиз Julia Dalakian

Как пояснили РИА Новости в Минздраве, только государству или только медикам решить проблему распространения ВИЧ не под силу, но когда эти усилия объединены, свой вклад делают общественные организации, СМИ, известные и самые обычные люди, тогда есть все шансы на успех.

"Сегодня ответственное отношение к своему здоровью – это не просто норма, это мода. А мода в свою очередь – это не только часть нашей жизни, но и отличный канал коммуникации с той аудиторией, которая может быть равнодушна к традиционным способам получения информации. Мировой опыт показывает важность роли индустрии моды в изменении отношения к эпидемии и людям, живущим с ВИЧ. Мы рады, что и российские дизайнеры помогают, благодаря возможностям fashion-платформы привлекают внимание общества к одной из важнейших тем нашего времени", — подчеркнули в министерстве.

В Минздраве подчеркнули, что с помощью таких акций повышается осведомленность о ВИЧ/СПИДе, стимулируются социальные перемены и устраняются предрассудки и стереотипы посредством модных тенденций и положительных эмоций, которые они вызывают.