Экс-министр культуры Франции Одри Азуле избрана гендиректором ЮНЕСКО

ПАРИЖ, 13 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Бывшая министр культуры Франции Одри Азуле избрана в пятницу новым генеральным директором ЮНЕСКО по итогам голосования Исполнительного совета организации, передает корреспондент РИА Новости.
В последнем туре голосования за пост руководителя ЮНЕСКО боролся также дипломат из Катара Хамад бин Абдулазиз Аль-Кавари, который получил 28 голосов.
Утверждение победившего в выборах кандидата пройдет в ходе 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая состоится позднее осенью. Нынешняя генеральный директор организации, представительница Болгарии Ирина Бокова, занимает высокий пост с 2009 года, два срока подряд.
В ходе голосования, которое длилось с понедельника, гонку покинули еще шесть человек. Среди них — представитель Китая, заместитель генерального директора ЮНЕСКО Цянь Тан и советник министерства культуры Ливана Вера Эль-Хури Лакей. С дистанции также сошли представитель Гватемалы Хуан Альфонсо Фуэнтес Сориа, иракский политик Салех Аль-Хаснави, посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы и глава национальной комиссии Вьетнама по делам ЮНЕСКО Суан Шон Фам.
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