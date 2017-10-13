Рэп-баттл между Oxxxymiron и американцем Dizaster покажет телеканал ТВ-3

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Телеканал ТВ-3 покажет в своем эфире рэп-баттл между российским рэпером Мироном Федоровым (Oxxxymiron) и американским исполнителем Баширом Ягами (Dizaster), трансляция будет вестись с переводом и с закадровым комментарием, сообщает в пятницу пресс-служба телеканала.

Тема рэп-баттлов (состязание двух рэперов с целью словесного унижения оппонента в рифмованной форме) стала популярной, когда на YouTube был опубликована запись словесного состязания рэперов Oxxxymiron и Слава КПСС. Баттл состоялся 6 августа в Санкт-Петербурге. Пять судей присудили победу Славе КПСС; Oxxxymiron впервые потерпел поражение. В интернете запись поединка посмотрели более 24 миллионов раз. Самым популярным видео рэп-баттлов в истории YouTube к настоящему моменту является баттл Oxxxymiron и Johnyboy, собравший почти за 2,5 года более 40 миллиона просмотров.

"Битва Оксимирона и Дизастера пройдёт в Лос-Анджелесе 15 октября и начнётся в 15.00 по местному времени (в 2 часа ночи по Москве). А уже вечером 16 октября в эфире ТВ-3 баттл будет показан полностью с субтитрами на русском языке и с закадровым комментарием известных рэп-баттлеров России, имя которых пока не называются. В этот же день запись появится на сайте канала TV-3.ru", — говорится в сообщении.

Уточняется, что представитель России впервые выступает на престижной рэп-баттл площадке KOTD World Domination 7, звездой которой является Dizaster. По условиям состязания, оба участника будут выступать на английском языке.

"Российский рэпер прожил в Англии больше 10 лет, окончил факультет английского языка и литературы Оксфордского университета, но, по собственному признанию, никогда раньше не писал рифм на английском. 10 октября Оксимирон объявил у себя в Twitter, что дописал текст против Дизастера и что, несмотря на языковой барьер, он "давно не получал такого кайфа от написания текста". Выступая против Дизастера, Оксимирон постарается реабилитироваться за недавнее поражение от рэпера Слава КПСС", — указывается в сообщении.