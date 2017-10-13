Выход США из ЮНЕСКО не повлияет на работу организации, считает Матвиенко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Выход США из ЮНЕСКО не повлияет на работу этой организации, она по-прежнему будет выполнять свою ответственную гуманитарную миссию, убеждена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Накануне США заявили о решении выйти из ЮНЕСКО. Страна будет оставаться членом организации до 31 декабря 2018 года, а с 2019 года будет находиться в статусе наблюдателя.

"ЮНЕСКО не политическая организация, и я могу лишь высказать глубочайшее сожаление в связи с этим решением США. Но я уверена, что ЮНЕСКО будет продолжать работать и выполнять свою очень важную, ответственную гуманитарную миссию", — заявила Матвиенко на брифинге.

Она подчеркнула, что ЮНЕСКО является организацией, которая очень многое делает для развития гуманитарного, культурного сотрудничества, сотрудничества в сфере образования, реализации совместных международных проектов, сохранения исторического и культурного наследия.