В Ростове-на-Дону отменили предпоказ "Матильды" по просьбе Учителя

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 окт – РИА Новости, Иван Капустин. Кинотеатр "Люксор" в Ростове-на-Дону отменил предварительный показ фильма Алексея Учителя "Матильда"; такое решение не связано с полученными угрозами, его принял сам режиссер из-за графика, сообщил РИА Новости представитель киносети "Люксор" Роман Михайлов.

Ранее предпремьерные показы "Матильды" проводились в министерстве культуры РФ, Госдуме РФ, Центре документального кино. Фильм также показали во Владивостоке, Симферополе, Сочи, Санкт-Петербурге, Новосибирске, а также в МИА "Россия сегодня".

"Мы действительно планировали делать предпоказ в рамках дня рождения "Люксор" 21 октября. В силу определённых обстоятельств его пришлось отменить. Эти обстоятельства никак не связаны с тем, что наш кинотеатр, как и другие кинотеатры, получал угрозы или с какими-то другими такими моментами. Это решение было принято Алексеем Учителем. Это исключительно связано с графиком режиссера", — пояснил Михайлов.

Он добавил, что предпоказ фильма показал, что на него есть зрительский ажиотаж: так, в Новосибирске за полчаса после начала продаж были раскуплены все билеты, на более чем 600 мест в четырех залах.

Все крупные кинотеатры Ростова сообщили РИА Новости, что будут транслировать картину "Матильда" с 26 октября. Помимо "Люксора" это кинотеатры "Большой", "Киномакс-Дон", киносеть "Чарли" и другие. Продажи билетов уже открыты. Решение о конечной дате показа примут на основании спроса зрителей и посещаемости залов.

Михайлов добавил, что "Люксор", как и другие киносети, столкнулся с угрозами в связи с показами фильма "Матильда". Заявления об угрозах поданы в полицию.

Фильм "Матильда", который выходит в российский прокат 26 октября, уже довольно долго вызывает бурные обсуждения. Так, представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" антироссийской и антирелигиозной провокацией, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призывала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Министр культуры Владимир Мединский просил главу МВД обеспечить порядок во время проката "Матильды", так как в последнее время участились призывы к насилию и угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма. Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" в середине сентября отказалась от показа "Матильды" из-за угроз безопасности, но 13 октября отказалась от этого решения, вернув фильм Учителя в репертуар своих кинотеатров.