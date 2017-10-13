Баттл Oxxxymiron и американского рэпера Dizaster пройдет в Лос-Анджелесе

МОСКВА, 13 октября — РИА Новости, Ануш Долуханян. В Лос-Анджелесе 15 октября российский рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) встретится в рэп-баттле c известным американским рэпером Dizaster. В сети уже появился трейлер встречи.

Соперники будут "баттлиться" на английском языке, но видео сопроводят русскоязычными субтитрами.

Этого события поклонники ждали 2,5 года — с апреля 2015 года, когда состоялась схватка Oxxxymiron рэпера Johnyboy. Видео баттла опубликовал в своем твиттере ведущий и основатель площадки для баттлов Versus Ресторатор (Александр Тимарцев). В записи он отметил аккаунт музыканта Organik — создателя и организатора King of the Dot, одной из важнейших подобных площадок в мире.

Все сложилось удачно! А это значит, что братишка @norimyxxxo может расчитывать на нашу поддержку. Послезавтра вылетаем в LA.Ура!!! pic.twitter.com/XWhXbhCsN9 — restorator (@Restorator51) 12 октября 2017 г.

На этот твит отреагировал американский рэпер Dizaster. Он написал, что единственные баттлы, в которых он что-то понимает, — российские. Рэпер признался, что он будет "чертовски рад забаттлить в РФ". В конце апреля 2016 года Oxxxymiron обещал, что встреча с Dizaster состоится, но дату объявят позже. В середине января 2017 Dizaster опубликовал афишу к предстоящему событию.

Летом 2017 на площадке Versus в Петербурге состоялся баттл Oxxxymiron против рэпера Гнойного. Oxxxymiron проиграл, но видео, выложенное 13 августа на YouTube, набрало свыше 24 миллионов просмотров.