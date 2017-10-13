Швыдкой назвал рэп-баттлы постмодернистским ответом на агрессию в обществе

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Рэп-баттлы – это своего рода постмодернистский ответ на агрессию, которая накопилась в обществе, заявил в интервью РИА Новости специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Я думаю, что, если рэп-баттлы существуют и вовлекают в свое пространство десятки миллионов людей, — а баттл между Оксимироном и Гнойным посмотрело порядка 25 миллионов человек, — об этом надо говорить. Нельзя сказать, что эта среда бескультурная, в баттлах много скрытого цитирования, от Гумилева до Хайдеггера. Это своего рода "игра в бисер", существующая в форме бойцовского зрелища, только все оно находится в словесной сфере. Это такой постмодернистский ответ на агрессию, которая накопилась в обществе", — рассказал Швыдкой.

Тема рэп-баттлов стала популярной после того, как на YouTube появилась запись словесного состязания Oxxxymiron и Славы КПСС (Гнойного), состоявшегося 6 августа в Санкт-Петербурге. Тогда пять судей присудили победу Славе КПСС, а Oxxxymiron впервые потерпел поражение. Вслед за этим рэп-баттлы обсуждали в эфире программы "Агора", которую ведет Швыдкой, гостем студии выступил Слава КПСС.

По мнению Швыдкого, рэп-баттлы играют некую социально-терапевтическую роль.

"Это территория свободы, их ответ на нежелание заниматься политикой. Это все не новый фокус: когда была культурная революция в 1960-х в США, на Вудстокском фестивале, где собрались все тогдашние кумиры молодежи, уже сидели менеджеры и продюсеры телекомпаний, литературные агенты. Молодежное движение 1960-х американская система очень грамотно поглотила, превратив в бродвейские мюзиклы, голливудские фильмы, популярные книги", — считает он.

Спецпредставитель президента отметил, что он порекомендовал бы организаторам Санкт-Петербургского культурного форума обсудить этот феномен на одной из площадок в следующем году.

"Мы, высоколобые люди, с презрением относимся к поп-культуре, и это колоссальная ошибка. В мире существуют сотни миллионов людей, которые являются потребителями популярной культуры, и они ничем не хуже тех, кто ходят в Большой театр. Граница между элитарной и поп-культурой достаточно подвижна", — добавил Швыдкой.

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