"Формула кино" и "Синема парк" вернули "Матильду" в прокат

11:4613.10.2017
(обновлено: 11:47 13.10.2017)
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Объединенные сети "Формула кино" и "Синема парк" решили вернуть фильм Алексея Учителя "Матильда" в репертуар своих кинотеатров, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе сети.
Ранее объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" из-за угроз безопасности, а министр культуры Владимир Мединский попросил главу МВД обеспечить порядок во время трансляции "Матильды", так как в последнее время участились призывы к насилию и угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма. При этом режиссер Алексей Учитель неоднократно выражал надежду, что объединенная сеть кинотеатров изменит свое мнение.
"Мы приняли решение вернуть фильм в репертуар", — сказали в пресс-службе.
Прокат картины в кинотеатрах сети начнется с 26 октября одновременно с началом ее широкого проката.
В Царском Селе открылась выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда", повествующей о романе наследника российского престола Николая Романова, будущего императора Николая II, с балериной Матильдой Кшесинской.
Выставка проходит в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Экспозиция открылась в Тронном зале Екатерининского дворца Государственного музея-заповедника "Царское Село", где проходили съемки фильма "Матильда".
В экспозицию вошли 70 костюмов.
Всего для фильма было сшито более семи тысяч нарядов, в частности, полностью воссоздана одежда участников торжественной церемонии коронации Николая II.
Императорская корона на выставке костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Экспозиция демонстрирует бальные, вечерние, визитные платья прошлого столетия и всевозможные аксессуары.
Предметы воссоздавались по эскизам и акварелям начала прошлого века, сохранившимся моделям.
Теперь посетители выставки смогут представить, как выглядели наполненные людьми залы Екатерининского дворца в торжественные дни Российской Империи.
Выставка приурочена к окончанию Года российского кино.
Посетители на открытии выставки костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".