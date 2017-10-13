"Формула кино" и "Синема парк" вернули "Матильду" в прокат

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Объединенные сети "Формула кино" и "Синема парк" решили вернуть фильм Алексея Учителя "Матильда" в репертуар своих кинотеатров, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе сети.

Ранее объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" из-за угроз безопасности, а министр культуры Владимир Мединский попросил главу МВД обеспечить порядок во время трансляции "Матильды", так как в последнее время участились призывы к насилию и угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма. При этом режиссер Алексей Учитель неоднократно выражал надежду, что объединенная сеть кинотеатров изменит свое мнение.

"Мы приняли решение вернуть фильм в репертуар", — сказали в пресс-службе.

Прокат картины в кинотеатрах сети начнется с 26 октября одновременно с началом ее широкого проката.