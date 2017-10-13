Путин поздравил Марка Захарова с днем рождения

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения Народного артиста СССР, художественного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В пятницу Захаров отмечает 84-летие, он родился 13 октября 1933 года в Москве.

"Вы принадлежите к числу выдающихся деятелей культуры, которые оказывают огромное влияние на духовное, нравственное развитие общества", — говорится в телеграмме.

Путин высоко оценил просветительскую и педагогическую работу режиссера, его преданность искусству.

"Ваше имя служит синонимом мастерства, таланта, новаторства, преданности искусству. Вы всегда стремитесь найти путь к сердцу зрителя, поднимаете сложные жизненные, философские проблемы. Верность этим творческим принципам, Ваша большая просветительская и педагогическая работа достойны самого глубокого уважения", — отмечается в телеграмме.