Путин поздравил Марка Захарова с днем рождения

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения Народного артиста СССР, художественного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В пятницу Захаров отмечает 84-летие, он родился 13 октября 1933 года в Москве.
Путин высоко оценил просветительскую и педагогическую работу режиссера, его преданность искусству.
"Ваше имя служит синонимом мастерства, таланта, новаторства, преданности искусству. Вы всегда стремитесь найти путь к сердцу зрителя, поднимаете сложные жизненные, философские проблемы. Верность этим творческим принципам, Ваша большая просветительская и педагогическая работа достойны самого глубокого уважения", — отмечается в телеграмме.