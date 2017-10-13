В парке "Зарядье" пройдет выставка фотографий "Заповедная Россия"

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Выставка фотографий под открытым небом "Заповедная Россия" пройдет в московском парке "Зарядье", сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В московском парке "Зарядье" 16 октября начнет работать выставка под открытым небом "Заповедная Россия". На вошедших в экспозицию фотографиях москвичи и туристы увидят первозданную природу нашей страны и уникальные кадры из жизни диких животных, населяющих самые отдаленные уголки России", — говорится в сообщении.

Экспозиция выставки состоит из 30 снимков, сделанных фотографами-натуралистами во врем поездок по российским заповедникам и национальным паркам, среди них фотографии из Кроноцкого заповедника на Камчатке и Командорского заповедника, расположенного на одноименных островах акватории Белого моря.

По словам директора парка Павла Трехлеба, выставка приурочена к международному фестивалю дикой природы "Золотая черепаха".

Парк "Зарядье" в Москве открыли в День города 9 сентября. Он стал первым новым парком в границах Бульварного кольца за последние 200 лет.