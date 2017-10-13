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Культура

В парке "Зарядье" пройдет выставка фотографий "Заповедная Россия"

09:0013.10.2017
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПарк Зарядье. Архивное фотоПарк Зарядье. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Выставка фотографий под открытым небом "Заповедная Россия" пройдет в московском парке "Зарядье", сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

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© РИА Новости
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"В московском парке "Зарядье" 16 октября начнет работать выставка под открытым небом "Заповедная Россия". На вошедших в экспозицию фотографиях москвичи и туристы увидят первозданную природу нашей страны и уникальные кадры из жизни диких животных, населяющих самые отдаленные уголки России", — говорится в сообщении.

Экспозиция выставки состоит из 30 снимков, сделанных фотографами-натуралистами во врем поездок по российским заповедникам и национальным паркам, среди них фотографии из Кроноцкого заповедника на Камчатке и Командорского заповедника, расположенного на одноименных островах акватории Белого моря.

По словам директора парка Павла Трехлеба, выставка приурочена к международному фестивалю дикой природы "Золотая черепаха".

Парк "Зарядье" в Москве открыли в День города 9 сентября. Он стал первым новым парком в границах Бульварного кольца за последние 200 лет.

Открытие парка "Зарядье" в Москве
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанк"Зарядье" — первый парк, построенный в границах Бульварного кольца в Москве за последние 200 лет.Вид на Спасскую башню Московского кремля и собор Василия Блаженного со стороны парка Зарядье в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Зарядье" — первый парк, построенный в границах Бульварного кольца в Москве за последние 200 лет.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ январе 2012 года было решено разбить на территории Зарядья, на месте снесенной гостиницы "Россия", одноименный парк с развлекательной составляющей.Стеклянный купол летнего амфитеатра в парке Зарядье в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В январе 2012 года было решено разбить на территории Зарядья, на месте снесенной гостиницы "Россия", одноименный парк с развлекательной составляющей.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа территории парка созданы характерные для России природные зоны — лес, степь, заливные луга и северный ландшафт. Они будут террасами спускаться от улицы Варварка к Москве-реке.Посетительница на смотровой площадке над Москвой-рекой в парка Зарядье в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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На территории парка созданы характерные для России природные зоны — лес, степь, заливные луга и северный ландшафт. Они будут террасами спускаться от улицы Варварка к Москве-реке.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанк"Парящий мост" - одна из главных достопримечательностей парка. Отсюда открываются панорамные виды на Кремль, набережную и сам парк.Вид на Большой Москворецкий мост и набережную Москвы-реки. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Парящий мост" - одна из главных достопримечательностей парка. Отсюда открываются панорамные виды на Кремль, набережную и сам парк.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкДевятого сентября, в день открытия парка, "Зарядье" посетил президент России Владимир Путин.Президент РФ Владимир Путин во время посещения ландшафтного парка Зарядье в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Девятого сентября, в день открытия парка, "Зарядье" посетил президент России Владимир Путин.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкГлава государства приехал в парк за рулем гольф-кара с Красной площади вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.Президент РФ Владимир Путин во время посещения ландшафтного парка Зарядье в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава государства приехал в парк за рулем гольф-кара с Красной площади вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПутин осмотрел археологические находки и узнал, что некоторым артефактам 2-3 тысячи лет.Президент РФ Владимир Путин во время посещения ландшафтного парка Зарядье в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин осмотрел археологические находки и узнал, что некоторым артефактам 2-3 тысячи лет.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкГлава государства осмотрел макет парка, поинтересовавшись у Собянина, сколько продолжалась стройка. Московский градоначальник сообщил, что она шла два года.Посетители в Медиацентре на открытии парка Зарядье в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Глава государства осмотрел макет парка, поинтересовавшись у Собянина, сколько продолжалась стройка. Московский градоначальник сообщил, что она шла два года.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ кинотеатре, расположенном в парке, президенту показали Москву с высоты вертолетного полета. Путин отметил, что впечатлен таким показом. "Я смог даже посмотреть свой дом сверху", — сказал он улыбаясь.Президент РФ Владимир Путин во время посещения ландшафтного парка Зарядье в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В кинотеатре, расположенном в парке, президенту показали Москву с высоты вертолетного полета. Путин отметил, что впечатлен таким показом. "Я смог даже посмотреть свой дом сверху", — сказал он улыбаясь.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа зрительских местах Большого амфитеатра собрались несколько сотен учеников, педагогов, волонтеров и гидов. Путин поприветствовал собравшихся и пообщался с Бутманом.Музыкант Игорь Бутман во время открытия парка Зарядье в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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На зрительских местах Большого амфитеатра собрались несколько сотен учеников, педагогов, волонтеров и гидов. Путин поприветствовал собравшихся и пообщался с Бутманом.
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