Выход США из ЮНЕСКО стал символическим шагом, считают в ОП России

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Выход США из ЮНЕСКО — своего рода символический шаг новой администрации, который должен продемонстрировать, что у Вашингтона есть новое видение международной политики, при этом страна уже несколько лет не принимает участие в работе данной организации, сообщила РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

США в четверг уведомили ЮНЕСКО о решении выйти из этой организации. Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что шаг Вашингтона связан с необходимостью реформы и "антиизраильской предвзятостью" организации. Решение вступит в силу с 31 декабря 2018 года.

"Известно, что на протяжении нескольких лет Америка не платила членских взносов и не принимала участие в работе организации, однако при этом предыдущее руководство не решалось на выход из ЮНЕСКО. Поэтому сам этот факт, на мой взгляд, подразумевался действующей администрацией как некий символический шаг, который должен продемонстрировать, что у Вашингтона есть новое видение международной политики", — сказала РИА Новости Сутормина.

При этом по ее словам, не стоит ждать "слишком много и каких-то быстрых изменений".

"Мы хорошо видим, что американские чиновники неплохо работают с информационной повесткой, но зачастую дальше этого дело не идет. Поэтому насколько изменится вектор внешней политики Штатов, говорить пока рано", — добавила член ОП РФ.

Подробнее о ЮНЕСКО читайте в справке РИА Новости >>