В Фонде кино призвали оказывать больше поддержки семейным фильмам

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Фонду кино необходимо оказывать больше поддержки семейному кино, а также увеличивать жанровое разнообразие кинопроектов, сообщил глава попечительского совета Фонда кино Владимир Толстой на заседании совета в четверг.

Он пояснил, что состав зрительской аудитории кардинально изменился за последнее десятилетие: число подростков сократилось почти в два раза, при этом основной костяк аудитории составляют зрители 30-35 лет, многие из них приходят в кино семьей.

"Эти перемены диктуют необходимость менять приоритетные направления поддержки кинопроизводства. Стимулировать, на мой взгляд, появление отечественных кассовых фильмов для семейной аудитории, это один из важных вызовов, который перед нами стоит. Очевидно, что решения вопроса насыщения кинорынка российскими кинокартинами требует и увеличения жанрового разнообразия", — сказал Толстой.

Он подчеркнул, что за семь лет после перезапуска Фонда ему удалось достигнуть всех поставленных задач. Так, число зрителей в кино выросло до 34 миллионов человек в год, при этом доля российского кино достигла 18%, и около 90% из этих отечественных фильмов созданы при поддержке фонда.

По данным фонда, всего за семь лет было поддержано 400 кинопроектов на общую сумму 28,3 миллиарда рублей. Общий объем безвозвратной поддержки составил 11,8 миллиарда рублей, при этом совокупные сборы фильмов составили 36,2 миллиарда рублей.