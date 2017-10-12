Обвиняемый в домогательствах Харви Вайнштейн попросил "второй шанс"

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Голливудский продюсер Харви Вайнштейн обратился к папарацци, снимавшим его возле дома в Лос-Анжелесе. Эксклюзивные кадры опубликовал канал TMZ.

Садясь в машину, он отреагировал на слова одного из них. "Приятно видеть, что вы справляетесь", — сказал оператор, обращаясь к продюсеру.

"Ребята, я не справляюсь, но я пытаюсь. Мне нужна помощь, ребята. Знаете, мы все совершаем ошибки, я заслуживаю второй шанс", — заявил он.

После этого Вайнштейн добавил, что всегда хорошо относился к папарацци, в отличие от "тех придурков". Он не уточнил, о ком именно идет речь.

Ранее американский журнал New Yorker опубликовал расследование секс-скандала с участием Вайнштейна: сразу несколько известных актрис рассказали о домогательствах с его стороны. В частности, своими историями поделились Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и Леа Сейду. Минимум три женщины обвиняют его в изнасилованиях.