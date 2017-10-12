Милонов высказался за запрет въезда в Россию актёру, сыгравшему Николая II

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает необходимым запретить въезд в РФ немецкому актёру Ларсу Айдингеру, исполнившему роль Николая II в фильма Алексея Учителя "Матильда".

"Я считаю, что ему нужно запретить въезд в Россию", — заявил Милонов на пресс-конференции в четверг.

В ходе конференции Милонов дал понять, что не смотрел и не станет смотреть кинокартину, которая, по его словам, вносит разлад в российское общество.

Ранее сообщалось, что три немецких актера, в том числе исполнитель роли Николая II Ларс Айдингер, а также актриса Михалина Ольшанска, сыгравшая балерину Матильду Ксешинскую, отказываются приехать на премьеру фильма. Айдингер ранее сообщал, что опасается за свою безопасность.

Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен наследник русского престола, будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября. Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" антироссийской и антирелигиозной провокацией, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призывала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" из-за угроз безопасности, а министр культуры Владимир Мединский попросил главу МВД обеспечить порядок во время проката "Матильды", так как в последнее время участились призывы к насилию и угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма.