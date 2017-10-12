Милонов высказался за запрет въезда в Россию актёру, сыгравшему Николая II

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает необходимым запретить въезд в РФ немецкому актёру Ларсу Айдингеру, исполнившему роль Николая II в фильма Алексея Учителя "Матильда".
"Я считаю, что ему нужно запретить въезд в Россию", — заявил Милонов на пресс-конференции в четверг.
В ходе конференции Милонов дал понять, что не смотрел и не станет смотреть кинокартину, которая, по его словам, вносит разлад в российское общество.
Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен наследник русского престола, будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября. Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" антироссийской и антирелигиозной провокацией, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призывала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.