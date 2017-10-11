Кобзон выступил против запрета на показ фильма "Матильда"

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил журналистам, что считает неправильным запрещать к просмотру фильм режиссёра Алексея Учителя "Матильда", поскольку нужно знать свою историю.

В официальный прокат в России картина выходит 26 октября, в тот же день фильм покажут в Госдуме в рамках Парламентского киноклуба. Ранее фильм уже посмотрели депутаты Госдумы, закрытый показ для парламентариев прошел в ГУМ.

"Матильду" я видел и высказал своё мнение вместе со Станиславом Говорухиным: по-разному можно относиться, но это очень талантливая работа режиссера, там ничего оскорбительного, ничего циничного нет в этом фильме. Я думаю, что интересно было бы посмотреть для того, чтобы продолжить дискуссию по поводу этого фильма, интересно было бы посмотреть всей стране, всему народу", — сказал Кобзон.

Народный артист обратил внимание, что запрещать фильм к показу ни в коем случае нельзя.

"Это огромная работа нашего выдающегося режиссёра, и образ Кшесинской, который принижен в этом фильме, я не ощущаю. Он показан так, как это было на самом деле, она выдающаяся была балерина, и он (Учитель) показал историю Николая II не цинично, с целью усилить эту историю. Нам всем нужно знать нашу историю", — подчеркнул Кобзон.

Он добавил, что Николай II "был нормальным человеком". "Это безумная трагедия — то, что уничтожена семья и дети нашего царя, почему не знать об этом? Тем более о его слабости, о его увлечении балетом, о его увлечении искусством. Я считаю, что мы должны все посмотреть", — заключил Кобзон.

Фильм Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Картина выходит в российский прокат 26 октября.