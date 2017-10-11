Кобзон назвал слухи о смерти Хворостовского провокацией

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Народный артист России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон назвал слухи о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского провокацией, совершенной в погоне за сенсацией.

В ночь со среды на четверг в СМИ появилась информация, что Хворостовский, страдающий от онкологического заболевания, скончался в своей квартире в Лондоне. Позже эту информацию опровергла жена артиста, а также его директор Марк Хилдрю.

"Я ненавижу интернет, и ненавижу все "сенсации", которые мы оттуда слышим, это страшная совершенно организация. Дело не в том, что мы жили в темноте в полной и мне было неизвестно, кто, как, чего и зачем, а дело в том, что они провоцируют общество. Вы знаете, какая это травма для семьи? Если, слава богу, Дима жив, и вот прочитать о том, что его нет, что он скончался. И наказать некого за это оскорбительное "сенсационное сообщение", — сказал Кобзон РИА Новости в среду.

Народный артист подчеркнул, что знал бы о трагедии в первую очередь. "Я бы знал. Я хочу сказать, что это "чушь собачья", я бы знал в первую очередь. Все дело в том, что и Игорь Крутой, и я уже обращался через журналистов. Он действительно болеет, у него тяжелое заболевание онкологическое, пользуется коляской, все что угодно, но если бы не дай бог с ним произошло бы несчастье, мы бы это знали", — сказал Кобзон.

Народный артист отметил, что считает, что у Хворостовского достаточно средств для того, чтобы лечиться. "Но дело в том, что это страшное заболевание, которое крайне редко подлежит лечению… Давайте будем говорит о нем самые добрые слова и помогать ему морально из этого состояния (выбраться)", — призвал общественность Кобзон.