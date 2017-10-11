Журналистка "Комсомольской правды" извинилась за фейк о Хворостовском

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Корреспондент "Комсомольской правды" Елена Бодуэн заявила, что это она является автором сообщения о смерти певца Дмитрия Хворостовского.
"Ох, мне конечно очень стыдно про это говорить, но это я виновата в распространении новости про Дмитрия Хворостовского и его якобы уход из жизни. Только моя вина", — написала она в Facebook.
По ее словам, некий человек разместил информацию о смерти Хворостовского в сети, ее подтвердили "инсайдеры", после чего она опубликовала сообщение. По ее словам, она впервые в жизни не проверила данные.
Бодуэн принесла извинения Хворостовскому и его жене, отметив, что ей "очень стыдно".
Ранее о смерти певца у себя в Twitter написала сенатор Елена Мизулина. Впоследствии она удалила твит, отметив, что просто отреагировала на публикации в "Комсомольской правде" и других СМИ.
Информацию о смерти певца опровергли его жена и директор.
В июне 2015 года у Хворостовского обнаружили рак мозга. С тех пор он активно борется с болезнью, но продолжает выходить на сцену: в частности, в июне 2017 года он дал концерт в Красноярске.