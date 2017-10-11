"Муж в порядке": жена Хворостовского опровергла сообщения о его смерти

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Жена оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоренс опровергла сообщения о его смерти.
"Мой муж в порядке и счастливо спит рядом со мной!!! Черт бы побрал людей, которые пишут такие вещи!!!", — написала супруга певца на своей странице в Facebook.
О смерти артиста ранее сообщила на своей странице в Twitter сенатор Елена Мизулина. Позднее она удалила твит, объяснив, что лишь отреагировала на публикации в других СМИ.
Как и все,я отреагировала на публикацию КП и множества других СМИ.Будем надеяться, что эта информация действительно недостоверная. Дай Бог— Елена Мизулина (@emizulina) 10 октября 2017 г.
"Жив и находится дома"
Опровергла информацию о кончине Хворостовского и оперная певица Хибла Герзмава. "Он жив! Неверная информация!", — написала Герзмава на своей странице в социальной сети Instagram.
В свою очередь продюсер Иосиф Пригожин также сделал аналогичное заявление. "Ильдар Абдразаков (оперный певец) написал мне, что он жив", — сказал РИА Новости Пригожин.
Борьба с раком
Из-за болезни Хворостовскому не раз приходилось отменять концерты и участие в спектаклях. В декабре 2016 года он сообщил, что "в обозримом будущем" не будет участвовать в оперных постановках.
Позже стало известно, что певец планирует в конце 2017 года вернуться на сцену лондонского Королевского театра оперы и балета в роли Риголетто в одноименной опере Джузеппе Верди. В апреле после долгого перерыва Хворостовский выступил на гала-концерте в Торонто.
Хворостовский родился в 1962 году в Красноярске, окончил педучилище и институт искусств, с 1985 по 1990 год был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. Затем выступал в ведущих оперных театрах мира, с 1994 года живет в Лондоне. Был удостоен звания народного артиста России.