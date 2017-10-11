"Муж в порядке": жена Хворостовского опровергла сообщения о его смерти

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Жена оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоренс опровергла сообщения о его смерти.

"Мой муж в порядке и счастливо спит рядом со мной!!! Черт бы побрал людей, которые пишут такие вещи!!!", — написала супруга певца на своей странице в Facebook.

О смерти артиста ранее сообщила на своей странице в Twitter сенатор Елена Мизулина. Позднее она удалила твит, объяснив, что лишь отреагировала на публикации в других СМИ.

Как и все,я отреагировала на публикацию КП и множества других СМИ.Будем надеяться, что эта информация действительно недостоверная. Дай Бог — Елена Мизулина (@emizulina) 10 октября 2017 г.

​"Жив и находится дома"

Директор Дмитрия Хворостовского Марк Хилдрю также опроверг сообщения о смерти певца. "Это полная неправда!!! Он жив и находится дома", — написал исполнительный директор компании Askonas Holt в ответ на запрос РИА Новости.

Опровергла информацию о кончине Хворостовского и оперная певица Хибла Герзмава. "Он жив! Неверная информация!", — написала Герзмава на своей странице в социальной сети Instagram.

В свою очередь продюсер Иосиф Пригожин также сделал аналогичное заявление. "Ильдар Абдразаков (оперный певец) написал мне, что он жив", — сказал РИА Новости Пригожин.

Борьба с раком

В конце июня 2015 года Хворостовский, уже много лет живущий в Лондоне, объявил о том, что страдает от опухоли мозга. С тех пор певец прошел несколько курсов химиотерапии.

Из-за болезни Хворостовскому не раз приходилось отменять концерты и участие в спектаклях. В декабре 2016 года он сообщил, что "в обозримом будущем" не будет участвовать в оперных постановках.

Позже стало известно, что певец планирует в конце 2017 года вернуться на сцену лондонского Королевского театра оперы и балета в роли Риголетто в одноименной опере Джузеппе Верди. В апреле после долгого перерыва Хворостовский выступил на гала-концерте в Торонто.

Хворостовский родился в 1962 году в Красноярске, окончил педучилище и институт искусств, с 1985 по 1990 год был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. Затем выступал в ведущих оперных театрах мира, с 1994 года живет в Лондоне. Был удостоен звания народного артиста России.