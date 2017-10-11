Клинтон и Обама осудили обвиняемого в домогательствах продюсера Вайнштейна

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и экс-президент США Барак Обама осудили известного американского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в сексуальных домогательствах.
Позднее к критике в адрес Вайнштейна присоединились Барак и Мишель Обама. "Мишель и я с отвращением восприняли сообщения о Харви Вайнштейне. Любой мужчина, который унижает женщин таким образом, должен быть осужден и привлечен к ответственности, независимо от его богатства или статуса", — говорится в совместном заявлении Обамы и его супруги, которое приводит телеканал CNN.
По информации издания New York Times, которое опубликовало результаты собственного расследования, Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой, это были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие.
Сам Вайнштейн признал, что своим поведением "причинял боль" коллегам, и принес извинения.
Впоследствии совет директоров Weinstein Company, образованной братьями Бобом и Харви Вайнштейнами, уволил продюсера.