Клинтон и Обама осудили обвиняемого в домогательствах продюсера Вайнштейна

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и экс-президент США Барак Обама осудили известного американского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в сексуальных домогательствах.

Клинтон заявила, что она "шокирована и потрясена" сообщениями о поведении Вайнштейна. "Поведение, описываемое женщинами,… нельзя допускать. Их храбрость и поддержка других людей имеют решающее значение для того, чтобы помочь остановить такое поведение", — говорится в заявлении, размещенном на странице бывшего помощника Клинтон Ника Меррила в Twitter.

Позднее к критике в адрес Вайнштейна присоединились Барак и Мишель Обама. "Мишель и я с отвращением восприняли сообщения о Харви Вайнштейне. Любой мужчина, который унижает женщин таким образом, должен быть осужден и привлечен к ответственности, независимо от его богатства или статуса", — говорится в совместном заявлении Обамы и его супруги, которое приводит телеканал CNN.

Как отмечает телеканал, в заявлении политиков не говорится о значительных пожертвованиях, которые были сделаны Вайнштейном в их кампании Клинтон и Обамы.

По информации издания New York Times, которое опубликовало результаты собственного расследования, Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой, это были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие.

Сам Вайнштейн признал, что своим поведением "причинял боль" коллегам, и принес извинения.

Впоследствии совет директоров Weinstein Company, образованной братьями Бобом и Харви Вайнштейнами, уволил продюсера.