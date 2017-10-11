Оперная певица Хибла Герзмава опровергла информацию о смерти Хворостовского

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Оперная певица Хибла Герзмава опровергла информацию о смерти российского певца Дмитрия Хворостовского.
Ранее в СМИ появились сообщения, что Хворостовский скончался из-за онкологического заболевания.
"Он жив! Неверная информация!", — написала Герзмава на своей странице в социальной сети Instagram.
В свою очередь продюсер Иосиф Пригожин также опроверг информацию о смерти Хворостовского.
"Ильдар Абдразаков (оперный певец) написал мне, что он жив", — сказал РИА Новости Пригожин.