Оперная певица Хибла Герзмава опровергла информацию о смерти Хворостовского

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Оперная певица Хибла Герзмава опровергла информацию о смерти российского певца Дмитрия Хворостовского.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Хворостовский скончался из-за онкологического заболевания.

"Он жив! Неверная информация!", — написала Герзмава на своей странице в социальной сети Instagram.

ОН ЖИВ!!!!!! НЕВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!!! ГОСПОДИ БОЖЕ!!!!! ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЖУРНАЛИСТАМИ?????#дмитрийхворостовский #dmitryhvorostovsky Публикация от Hibla Gerzmava (@hiblagerzmava) Окт 10 2017 в 4:20 PDT