"Симпсоны" против Путина: как американские мультфильмы показывают Россию

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Современные анимационные сериалы давно превратились из простого развлечения в инструмент сатиры. Они не просто отражают политические реалии и даже глобальные конфликты, но и успешно тиражируют стереотипы о других странах. Проследив, как представлен образ России в многосерийных американских мультфильмах, можно понять, какие предрассудки и страхи транслируют западным зрителям создатели ситкомов. РИА Новости собрало самые показательные из них.

Медведи, матрешки, балалайки

Самый старый и не изживаемый стереотип о России в американской массовой культуре связан с медведями и Сибирью. В девятом сезоне сериала "Симпсоны" школьница Лиза забредает в русский квартал, где тут же встречает косолапого на роликах, продающего сладости, а шумные люди в рубахах играют в шахматы прямо посреди улицы на фоне витрины с надписью "Сосиски".

В восьмом сезоне "Гриффинов" младший сын Стьюи и пес Брайан отправляются в Россию на поиски советского шпиона. Едва выйдя из аэропорта, они видят толпу медведей на одноколесных велосипедах, которую принимают за местное население. Иностранцев берут на мушку одетые в советскую форму военные, а Стьюи сам превращается в матрешку со словами "Мы же в России". Всю компанию доставляют прямиком в кабинет к Владимиру Путину, который использует японские нунчаки в качестве плечиков для пиджака, стрелу из лука — как вешалку для галстука, а прикуривает от автомата.

© 20th Century Fox Television (1998 – ...) Кадр из мультсериала "Гриффины" © 20th Century Fox Television (1998 – ...) Кадр из мультсериала "Гриффины"

Из десятого сезона "Гриффинов" мы узнаем, что в России всегда темно и холодно, взрослые носят шубы, а дети играют деревянными игрушками, прибитыми к полу, пьют волчье молоко и живут исключительно в Сибири. Нотку позитива в эту безрадостную картину российских будней добавляет сериал "Американский папаша".

© 20th Century Fox Television (2005 - ...) Кадр из мультсериала "Американский папаша" © 20th Century Fox Television (2005 - ...) Кадр из мультсериала "Американский папаша"

В девятом сезоне инопланетянин Роджер, дочь агента ЦРУ Хейли и их домашняя говорящая рыбка Клаус основали первое в городе трио русских балалаечников (в котором также фигурируют гусли и баян). Правда, дела у них идут неважно — неожиданно оказывается, что "народная музыка царской России" не очень востребована в американской глубинке.

Ленин, Горбачев, Белка и Стрелка

Одной из самых популярных тем для шуток над Россией в американских сериалах остается коммунистическое прошлое. В третьем сезоне "Американского папаши" сын агента ЦРУ Стэн Смит знакомится с русским алкоголиком Сергеем, внешне очень напоминающим революционера Льва Троцкого. Отец Стэна нанимает безработного соседа с карикатурным акцентом, чтобы тот помог сыну построить макет ракеты для школьного проекта. Поделку они мастерят из пуль, которые русский раскусывает голыми зубами, и сырой брюквы.

© 20th Century Fox Television (2005 - ...) Кадр из мультсериала "Американский папаша" © 20th Century Fox Television (2005 - ...) Кадр из мультсериала "Американский папаша"

Распивая водку и пыхтя сигаретой, Сергей учит Стэна марксистской идеологии, пока отца мальчика не начинает беспокоить употребление им "коммунистических слов". К тому моменту комната Стэна уже напоминает музей Октябрьской революции с бюстом Маркса, портретами Ленина, Мао и Че Гевары, флагами СССР, КНДР и Кубы, авангардистскими плакатами, фотографией спутника, вездесущими матрешками и мешком опять-таки брюквы.

© 20th Century Fox Television (1998 – ...) Кадр из мультсериала "Гриффины" © 20th Century Fox Television (1998 – ...) Кадр из мультсериала "Гриффины"

Тут нельзя не упомянуть о любви американских сценаристов к шуткам над советской космической программой. В тринадцатом сезоне "Гриффинов" маленький Стьюи хочет спасти пса Брайана, чтобы его не постигла судьба "собак, которых русские запускали в космос". Видимо, создатели серии не уточнили, что Белка и Стрелка благополучно вернулись домой.

Ленин — также частый гость в американских сериалах. В серии "Симпсонов", посвященной возрождению СССР, он разбивает крышку стеклянного гроба, восстает из мавзолея и шествует по городу как зомби, повторяя: "Должен разрушить капитализм". Советские политики вообще нередко появляются в этом сериале.

В седьмом сезоне эпизодическая роль достается Михаилу Горбачеву. Он приходит на новоселье к чете Буш с подарком. А в восьмом сезоне главный герой — Гомер Симпсон — по обыкновению проводит день в баре у Мо, но владелец не разрешает ему садиться за руль, пока тот не дыхнет в специальный аппарат. Высшей степенью алкогольного опьянения по этому прибору считается шкала, названная "Борис Ельцин".

© 20th Century Fox Animation (1989 - ...) Кадр из мультсериала "Симпсоны" © 20th Century Fox Animation (1989 - ...) Кадр из мультсериала "Симпсоны"

Путин и выборы

Если в мире что-то не так, виноваты русские. К этой схеме давно привыкли зрители голливудских боевиков, где злодеи в 90% случаев — выходцы из России, а теперь это знает и аудитория американских мультфильмов. Сатиричнее всего на эту тему высказывается провокационный сериал "Южный парк", где находят отражение все курьезы современной политики — от русских террористов, которые готовят атаку на Хиллари Клинтон, до панической боязни похожего на Трампа кандидата встречаться с Владимиром Путиным.

Пожалуй, самым ярким примером того, как американские мультсериалы откликаются на политические реалии, стала прошлогодняя серия "Симпсонов", посвященная выборам президента США. Гомер Симпсон идет на избирательный участок и встречает замаскированного Владимира Путина, который пытается убедить его отдать голос за Трампа. Разоблаченный, российский президент выезжает из кабинки для голосования на коне и с голым торсом. Он предвещает победу республиканца: "Мои хакеры обо всем позаботятся, Трамп выиграет, набрав 102% голосов".