РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

"Симпсоны" против Путина: как американские мультфильмы показывают Россию

08:0011.10.2017
(обновлено: 08:21 11.10.2017)
06972
© 20th Century Fox Animation (1989 - ...)Кадр из мультсериала СимпсоныКадр из мультсериала Симпсоны
© 20th Century Fox Animation (1989 - ...)

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Современные анимационные сериалы давно превратились из простого развлечения в инструмент сатиры. Они не просто отражают политические реалии и даже глобальные конфликты, но и успешно тиражируют стереотипы о других странах. Проследив, как представлен образ России в многосерийных американских мультфильмах, можно понять, какие предрассудки и страхи транслируют западным зрителям создатели ситкомов. РИА Новости собрало самые показательные из них.

Медведи, матрешки, балалайки

Самый старый и не изживаемый стереотип о России в американской массовой культуре связан с медведями и Сибирью. В девятом сезоне сериала "Симпсоны" школьница Лиза забредает в русский квартал, где тут же встречает косолапого на роликах, продающего сладости, а шумные люди в рубахах играют в шахматы прямо посреди улицы на фоне витрины с надписью "Сосиски".

В восьмом сезоне "Гриффинов" младший сын Стьюи и пес Брайан отправляются в Россию на поиски советского шпиона. Едва выйдя из аэропорта, они видят толпу медведей на одноколесных велосипедах, которую принимают за местное население. Иностранцев берут на мушку одетые в советскую форму военные, а Стьюи сам превращается в матрешку со словами "Мы же в России". Всю компанию доставляют прямиком в кабинет к Владимиру Путину, который использует японские нунчаки в качестве плечиков для пиджака, стрелу из лука — как вешалку для галстука, а прикуривает от автомата.

© 20th Century Fox Television (1998 – ...)Кадр из мультсериала "Гриффины"
© 20th Century Fox Television (1998 – ...)
Кадр из мультсериала "Гриффины"

Из десятого сезона "Гриффинов" мы узнаем, что в России всегда темно и холодно, взрослые носят шубы, а дети играют деревянными игрушками, прибитыми к полу, пьют волчье молоко и живут исключительно в Сибири. Нотку позитива в эту безрадостную картину российских будней добавляет сериал "Американский папаша".

© 20th Century Fox Television (2005 - ...)Кадр из мультсериала "Американский папаша"
© 20th Century Fox Television (2005 - ...)
Кадр из мультсериала "Американский папаша"

В девятом сезоне инопланетянин Роджер, дочь агента ЦРУ Хейли и их домашняя говорящая рыбка Клаус основали первое в городе трио русских балалаечников (в котором также фигурируют гусли и баян). Правда, дела у них идут неважно — неожиданно оказывается, что "народная музыка царской России" не очень востребована в американской глубинке.

Ленин, Горбачев, Белка и Стрелка

Одной из самых популярных тем для шуток над Россией в американских сериалах остается коммунистическое прошлое. В третьем сезоне "Американского папаши" сын агента ЦРУ Стэн Смит знакомится с русским алкоголиком Сергеем, внешне очень напоминающим революционера Льва Троцкого. Отец Стэна нанимает безработного соседа с карикатурным акцентом, чтобы тот помог сыну построить макет ракеты для школьного проекта. Поделку они мастерят из пуль, которые русский раскусывает голыми зубами, и сырой брюквы.

© 20th Century Fox Television (2005 - ...)Кадр из мультсериала "Американский папаша"
© 20th Century Fox Television (2005 - ...)
Кадр из мультсериала "Американский папаша"

Распивая водку и пыхтя сигаретой, Сергей учит Стэна марксистской идеологии, пока отца мальчика не начинает беспокоить употребление им "коммунистических слов". К тому моменту комната Стэна уже напоминает музей Октябрьской революции с бюстом Маркса, портретами Ленина, Мао и Че Гевары, флагами СССР, КНДР и Кубы, авангардистскими плакатами, фотографией спутника, вездесущими матрешками и мешком опять-таки брюквы.

© 20th Century Fox Television (1998 – ...)Кадр из мультсериала "Гриффины"
© 20th Century Fox Television (1998 – ...)
Кадр из мультсериала "Гриффины"

Тут нельзя не упомянуть о любви американских сценаристов к шуткам над советской космической программой. В тринадцатом сезоне "Гриффинов" маленький Стьюи хочет спасти пса Брайана, чтобы его не постигла судьба "собак, которых русские запускали в космос". Видимо, создатели серии не уточнили, что Белка и Стрелка благополучно вернулись домой.

Ленин — также частый гость в американских сериалах. В серии "Симпсонов", посвященной возрождению СССР, он разбивает крышку стеклянного гроба, восстает из мавзолея и шествует по городу как зомби, повторяя: "Должен разрушить капитализм". Советские политики вообще нередко появляются в этом сериале.

В седьмом сезоне эпизодическая роль достается Михаилу Горбачеву. Он приходит на новоселье к чете Буш с подарком. А в восьмом сезоне главный герой — Гомер Симпсон — по обыкновению проводит день в баре у Мо, но владелец не разрешает ему садиться за руль, пока тот не дыхнет в специальный аппарат. Высшей степенью алкогольного опьянения по этому прибору считается шкала, названная "Борис Ельцин".

© 20th Century Fox Animation (1989 - ...)Кадр из мультсериала "Симпсоны"
© 20th Century Fox Animation (1989 - ...)
Кадр из мультсериала "Симпсоны"

Путин и выборы

Если в мире что-то не так, виноваты русские. К этой схеме давно привыкли зрители голливудских боевиков, где злодеи в 90% случаев — выходцы из России, а теперь это знает и аудитория американских мультфильмов. Сатиричнее всего на эту тему высказывается провокационный сериал "Южный парк", где находят отражение все курьезы современной политики — от русских террористов, которые готовят атаку на Хиллари Клинтон, до панической боязни похожего на Трампа кандидата встречаться с Владимиром Путиным.

Пожалуй, самым ярким примером того, как американские мультсериалы откликаются на политические реалии, стала прошлогодняя серия "Симпсонов", посвященная выборам президента США. Гомер Симпсон идет на избирательный участок и встречает замаскированного Владимира Путина, который пытается убедить его отдать голос за Трампа. Разоблаченный, российский президент выезжает из кабинки для голосования на коне и с голым торсом. Он предвещает победу республиканца: "Мои хакеры обо всем позаботятся, Трамп выиграет, набрав 102% голосов".

 

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена