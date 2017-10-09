Солист Scorpions из-за ларингита отменил концерты группы в США

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Немецкая рок-группа Scorpions отменила концерты в рамках турне по США в связи с болезнью вокалиста Клауса Майне, сообщается на сайте группы.

"Scorpions с сожалением сообщают, что из-за серьезного ларингита (у солиста – ред.) оставшиеся концерты в рамках турне по США будут отменены. Высококлассные врачи Лос-Анджелеса посоветовали Клаусу Майне беречь голос. Если он продолжит тур, ему грозит необратимая потеря голоса", — говорится в сообщении.

На сайте группы сообщается, что вскоре Scorpions отправятся с туром в Россию. Первый концерт пройдет в Сочи 28 октября, группа также выступит в Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе и Екатеринбурге.

Пока не сообщается, будут ли отменены концерты, запланированные за пределами США.

Солисту Scorpions Клаусу Майне 69 лет. Одной из самых известных песен коллектива является композиция Wind Of Change, которая во всем мире стала символом окончания "холодной войны", падения Берлинской стены и гимном перестройки. Эту песню Майне сочинил в 1989 году, после чего получил приглашение в Кремль от последнего генсека ЦК КПСС, президента СССР Михаила Горбачева.