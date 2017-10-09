Совместную "Аиду" "Метрополитен-оперы" и ГАБТа сначала покажут в Нью-Йорке

Директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин, начальник пресс-службы Большого театра Катерина Новикова и руководитель Метрополитен-опера Питер Гэлб во время пресс-конференции в Москве. 9 октября 2017

Директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин, начальник пресс-службы Большого театра Катерина Новикова и руководитель Метрополитен-опера Питер Гэлб во время пресс-конференции в Москве. 9 октября 2017

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Премьера оперы "Аида" в совместной постановке "Метрополитен-оперы" и Большого театра состоится в Нью-Йорке; оперы "Саломея" и "Лоэнгрин" прежде представят на сцене в Москве, сообщил гендиректор ГАБТа Владимир Урин на пресс-конференции в понедельник.

Большой театр и Метрополитен-опера в период с 2019 по 2022 год осуществят совместную постановку трех опер — "Аида", "Саломея" и "Лоэнгрин", которые будут представлены на сценах двух театров.

"Я сразу назову три названия, первое — "Аида". Премьера этого спектакля сначала состоится сцене "Метрополитен-оперы", а потом в Большом театре. Другие две постановки — оперы "Саломея" и "Лоэнгрин" — состоятся сначала в Большом театре, а потом в "Метрополитен-опере". На сегодняшний день мы согласовываем ряд вопросов", — сказал Урин.

Он уточнил, что осуществление этого масштабного проекта потребует серьезной проработки финансовых, организационных и творческих вопросов. На данный момент определены все три постановщика спектаклей. Режиссером "Аиды" выступит Майкл Майер, над "Саломеей" поработает Клаус Гут, а постановку оперы "Лоэнгрин" осуществит Фелим МакДермотт.

"Особенно интересно работать в Большом театре потому, что это великий дом с такой историей, и всем известно, как прекрасно в Большом создаются декорации и костюмы. Кроме того, в этом театре работают настоящие профессионалы своего дела, а его мастерские являются одними из лучших в мире", — добавил генеральный менеджер театра "Метрополитен-опера" Питер Гелб.

Во всех трех постановках главные партии исполнит Анна Нетребко. Дирижировать премьерами спектаклей в Метрополитен-опере будет Янник Незе-Сеген, а в Большом — главный дирижер театра Туган Сохиев.