Дни Иркутской области отметят в Москве обширной культурной программой

ИРКУТСК, 9 окт – РИА Новости. Дни Иркутской области пройдут в Москве с 9 по 16 октября, они посвящены 80-летию основания региона, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

"Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии, Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова, художники, писатели и народные мастера выступят в Москве в рамках Дней Иркутской области. Они состоятся с 9 по 16 октября", — говорится в сообщении.

"За прошедшие годы в летопись Приангарья вошло немало памятных и героических событий, имен выдающихся деятелей науки, искусства, культуры, прославивших наш край. Праздник – всегда хороший импульс для дальнейшего роста. Это повод не только подвести итоги, главное – поставить новые, масштабные цели, определяющие для региона вектор развития", — приводит пресс-служба слова поздравления губернатора Иркутской области Сергея Левченко жителям региона.

В рамках празднования юбилея в Москве запланированы два концерта губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии: 11 октября в Московском Доме композиторов и 13 октября в Московском международном Доме музыки с участием народного артиста России Дениса Мацуева.

В столице также состоятся три выставки. В выставочном зале Союза художников России представлена экспозиция членов Иркутского регионального отделения Союза художников "Земля у Байкала". В ней более 100 произведений живописцев, графиков и мастеров декоративно-прикладного искусства. 14 октября в Московском государственном художественном историко-архитектурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике "Коломенское" состоится открытие планшетной выставки "Свет истины несущий людям. Иркутские страницы земной жизни святителя Иннокентия (Вениаминова), Митрополита Московского и Коломенского". Еще одна выставка будет работать в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Она представит народные художественные промыслы и ремесла Иркутской области.

В программе проведения Дней Иркутской области в Москве два театральных спектакля. 15 октября состоится большой вечер, посвященный 80-летию со дня рождения драматурга А.В. Вампилова, под руководством народного артиста России Александра Калягина с показом премьерного спектакля "Утиная охота" в постановке режиссера Владимира Панкова. 16 октября в Государственном академическом Малом театре будет показан спектакль Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова по пьесе В.Г. Распутина "Прощание с Матерой".

Обширная культурная программа приурочена к 80-летию основания региона, датой которого является 27 сентября 1937 года.

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