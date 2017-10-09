Эрмитаж и ЮНЕСКО договорились о защите культурных ценностей

ПАРИЖ, 9 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Меморандум о взаимопонимании между Государственным Эрмитажем и ЮНЕСКО подписали в понедельник в Париже.

ЮНЕСКО и Эрмитаж договорились "осуществлять совместные проекты в целях содействия защите культурных ценностей в районах, затронутых чрезвычайными ситуациями, особенно на Ближнем Востоке".

В документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости, говорится, что стороны будут оценивать ущерб, нанесенный культурным ценностям, разрабатывать оперативные планы для обеспечения безопасности пострадавших культурных ценностей, а также восстанавливать поврежденные движимые и недвижимые объекты.

Как отметил близкий к российской делегации источник РИА Новости, этот меморандум — "очередной важный вклад России в усилия мирового сообщества по защите культуры в зонах конфликтов".

Со стороны России документ подписал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, а со стороны ЮНЕСКО — генеральный директор Организации Ирина Бокова. На церемонии подписания меморандума присутствовал также замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Георгий Орджоникидзе, постпред РФ в ЮНЕСКО Александр Кузнецов, глава Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильд Ресслер и заместители генерального директора организации — Франческо Бандарин и Эрик Фальт.