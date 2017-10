Ричи Блэкмор приедет в Россию с концертами в апреле 2018 года

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Британский музыкант и один из основателей группы Deep Purple Ричи Блэкмор даст концерты в России со своей воссоединенной группой Rainbow в апреле 2018 года; музыкант не брал в руки электрогитару более двадцати лет, сообщают организаторы мероприятия в понедельник.

"Мир мог ожидать от Ричи Блэкмора всего, что угодно, но его громкое заявление о ближайшем концертном реюнионе Rainbow сначала повергло всех любителей рок-музыки в шок, а затем вызвало огромное воодушевление. Еще бы – порядка 20 лет самый виртуозный музыкант в мире не брал в руки электрическую гитару… Весной 2018 года сам Ричи Блэкмор с воссозданным Rainbow приедет в Москву и Санкт-Петербург с программой Memories in Rock 2018! Поистине, великое событие с исторической значимостью", — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что на концерте исполнят не только лучшие песни всех периодов Rainbow, но и главные хиты Deep Purple.

"Причем не только те, что были созданы во времена золотого состава (Highway Star, Perfect Strangers, Black Night, Lazy, Smoke on the Water и… Child in Time), но и те, что были записаны вместе с Дэвидом Ковердейлом", — подчеркивают организаторы.

Концерты пройдут 8 апреля в СК "Олимпийский" в Москве и 11 апреля в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.