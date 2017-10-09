Ричи Блэкмор приедет в Россию с концертами в апреле 2018 года

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Британский музыкант и один из основателей группы Deep Purple Ричи Блэкмор даст концерты в России со своей воссоединенной группой Rainbow в апреле 2018 года; музыкант не брал в руки электрогитару более двадцати лет, сообщают организаторы мероприятия в понедельник.
В материале отмечается, что на концерте исполнят не только лучшие песни всех периодов Rainbow, но и главные хиты Deep Purple.
"Причем не только те, что были созданы во времена золотого состава (Highway Star, Perfect Strangers, Black Night, Lazy, Smoke on the Water и… Child in Time), но и те, что были записаны вместе с Дэвидом Ковердейлом", — подчеркивают организаторы.
Концерты пройдут 8 апреля в СК "Олимпийский" в Москве и 11 апреля в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.