Умер французский актер Жан Рошфор

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Французский актер Жан Рошфор скончался в Париже в возрасте 87 лет, сообщает Le Monde.

По словам родных Рошфора, артист умер в ночь с воскресенья на понедельник в одной из парижских больниц, где находился с августа. Подробности смерти мужчины пока не сообщаются.

Рошфор начинал карьеру в 1950-х годах. Наибольшую популярность ему принесли роли в таких фильмах как "Великолепная Анжелика", "Анжелика, маркиза ангелов", "Наследник" и "Фанфан-тюльпан", "Высокий блондин в черном ботинке", "Возвращение высокого блондина", "Человек с поезда".

Всего за свою карьеру Рошфор сыграл более 150 ролей в кино и театре и был трижды удостоен французской кинопремии "Сезар".

Мэр Парижа Анн Идальго в Twitter выразила соболезнования по поводу смерти актеры и назвала его "настоящей легендой" французского кинематографа.