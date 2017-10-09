Акунин закончил работу над книгой из серии "Приключения Эраста Фандорина"

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Писатель Борис Акунин сообщил, что завершил работу над последней книгой цикла "Приключения Эраста Фандорина".

"Извещаю всех заинтересованных лиц, что сего 8 числа десятого месяца 29 года эпохи Хайсэй закончил последнюю книгу серии "Приключения Эраста Фандорина", — написал автор на своей странице в Facebook

Акунин отметил, что перед тем, как книга выйдет в свет? предстоит еще много работы.

"Впереди еще много работы – редактура, ловля "блох", оформление, корректура, но это уже техника", — написал он.

Выход романа "Приключения Эраста Фандорина" запланирован на восьмое февраля 2018 года — в 20 годовщину публикации романа "Азазель" — первой книги из цикла о приключениях Фандорина.