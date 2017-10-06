Во Франции скончался основатель модного дома Herve Leger

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Французский модельер, основатель модного дома Herve Leger и создатель легендарных обтягивающих бандажных платьев Эрве Леру скончался на 60-м году жизни, сообщила подруга дизайнера, американская фотомодель и певица Дита фон Тиз.

"Мне очень жаль, что мы вынуждены попрощаться с гениальным Эрве Леру. Я благодарна за то, что называла его моим другом… Он шил самые изысканные платья, подчеркивавшие женскую красоту, а не отвлекавшие от нее", — написала она в своем Instagram.

Публикация от Dita Von Teese (@ditavonteese) Окт 5 2017 в 9:11 PDT

Как сообщают французские СМИ, в окружении модельера уточнили, что Леру скончался от разрыва аневризмы.

Эрве Леже Леру родился в 1957 году на севере Франции. В 1980-1982 годах работал в итальянском доме моды Fendi, потом являлся заместителем старшего дизайнера дома Chanel. В 1985 году основал собственный модный дом Herve Leger, который впервые выпустил бандажные платья, принесшие дому славу в 1990-х годах.

В бандажных платьях Леру на красной ковровой дорожке появлялись Кейт Бланшет, Тейлор Свифт, Меган Фокс, Пенелопа Круз, Селин Дион, Дита фон Тиз и другие знаменитости.

По данным издания Fashion Week, похороны модельера состоятся 13 октября в Париже в церкви Сен-Жермен.