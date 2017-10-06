Скифское золото должно вернуться в музеи Крыма, заявила Антонова

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Скифское золото должно вернуться в музеи Крыма, заявила РИА Новости президент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова.
"Все эти экспонаты, фактически все, найдены на территории Крыма. Они должны вернуться в родные музеи в Крыму, я в этом убеждена", — сообщила Антонова.
Заседание апелляционного суда Нидерландов в отношении коллекции крымских музеев, известной как скифское золото, должно состояться в октябре. Ранее директор "Музея Тавриды" Андрей Мальгин оценил перспективы ее возвращения в Крым как небольшие.
"Музей Тавриды" является одним из четырех музеев, чьи уникальные экспонаты вошли в коллекцию, увезенную в Голландию. Кроме него экспонаты представили Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический".
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