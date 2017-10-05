"Нелюбовь" Звягинцева допустили к борьбе за "Оскар"

ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Картина "Нелюбовь" Андрея Звягинцева допущена к участию в конкурсе на звание лучшего фильма на иностранном языке киноакадемии США "Оскар", сообщили организаторы.

"Рекордное число, 92 страны, подали заявки к рассмотрению на участие в конкурсе в категории "Лучший фильм на иностранном языке", — сообщили организаторы в четверг.

Россию на престижном конкурсе представит "Нелюбовь". В прошлом году за "Оскар" боролись 85 зарубежных картин.

Дебютантами "Оскара" станут картины из Гаити, Гондураса, Лаоса, Мозамбика, Сенегала и Сирии.

Вручение наград премии "Оскар" состоится 4 марта 2018 года на 90-й ежегодной церемонии. Пять картин, выдвинутых на премию в каждой номинации, объявят 23 января.

Мировая премьера фильма "Нелюбовь" состоялась в основной конкурсной программе 70-го Каннского кинофестиваля, где картина получила Приз жюри. Фильм рассказывает о непростом разводе молодой супружеской пары. Супруги так поглощены своими личными проблемами, что забывают о своем 12-летнем сыне Алеше, который однажды убегает из дома и пропадает.