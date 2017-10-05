Минкульт планирует ввести процент с кассовых сборов иностранных фильмов

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Министерство культуры разрабатывает законопроект о выплате процента с кассовых сборов от проката фильмов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкульта.

В ведомстве уточнили, что было принято решение отказаться от введения обязательного платежа (неналогового сбора) в размере 5 миллионов рублей за выход фильма в кинотеатральный прокат.

"На данный момент в ведомстве предлагают альтернативу в виде процента отчислений от прокатных сборов, что позволит привлечь дополнительные средства на развитие отечественного кинематографа без риска для таких сегментов, как авторское, фестивальное и региональное кино. Законопроект находится на стадии разработки", — сказали в пресс-службе.

В настоящий момент проводятся консультации с профессиональным сообществом. Возможный размер уплачиваемого процента в настоящее время прорабатывается, добавили в пресс-службе.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский на встрече с продюсерами предложил установить взнос для проката иностранных фильмов в 5 миллионов рублей, при этом при достижении определенной суммы кассовых сборов собирать с них определенный процент. Предполагалось, что сбор за прокатное удостоверение будут выплачивать как зарубежные, так и отечественные кинокомпании, но последним Фонд кино будет компенсировать эту сумму.