"Будем бороться за жизнь": жена Караченцова рассказала о состоянии актера

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Супруга Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала РИА Новости, что врачи обнаружили у него опухоль и в течение недели должны предоставить результаты анализа ее качества; сам актер сейчас находится на даче, чувствует себя нормально.

Караченцов был госпитализирован 18 сентября в отделение нейрохирургии. Сын актера Андрей Караченцов рассказал РИА Новости, что его отец оказался в больнице для планового обследования и пробудет там около двух недель. В среду его выписали домой.

"Сейчас Николай Петрович условно выписан из больницы. Мы в ожидании результатов анализов качества опухоли, которая была обнаружена на легком. Это будет готово через неделю. И тогда станет ясно, какое необходимо лечение. Мы будем бороться за жизнь", — сказала Поргина.

По ее словам, сейчас актер чувствует себя нормально, гуляет на даче и собирается сходить на премьеры в театр Сатиры и в "Et Cetera".

"Он признается, что после больницы очень соскучился по искусству и мечтает пойти на спектакль", — отметила супруга Караченцова.