В Петербурге суд отказался принять иск родственницы Николая II к Учителю

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга после получения дополнений к иску Ольги Куликовской-Романовой о защите чести и достоинства против студии режиссера Алексея Учителя окончательно отказал в приеме данного заявления к рассмотрению, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес определение о возврате искового заявления О.Н. Куликовской-Романовой к ООО Творческо-производственное объединение "Рок". требования, изложенные в определении суда от 25.08.2017 г. выполнены не были", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 25 августа суд оставил без движения исковое заявление вдовы племянника Николая II Тихона Куликовского-Романова в связи с имеющимися нарушениями норм действующего ГПК РФ — исковое заявление подано в суд без соблюдения ряда требований. Срок для устранения недостатков был установлен до 30 сентября.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, представителем по доверенности в исковом заявлении указана депутат Наталья Поклонская. Иск датирован 15 августа. В сообщении отмечается, что истец требует признать факт наличия информации, порочащей честь и достоинство истицы, супруга истицы, императора Николая II и императрицы Александры Федоровны Романовых в материалах фильма "Матильда" и официальных рекламных роликах. Кроме того, истец требует запретить распространение указанной информации любым способом.

Как сообщает ОПС, 29 сентября истица направила по почте уточненное исковое заявление, поступившее в суд 4 октября, в котором заявлены новые требования, при этом от ранее заявленных требований истица не отказалась, однако не сообщила, в каких конкретно материалах к фильму "Матильда", размещенных на официальном сайте ТПО "Рок" содержится информация, порочащая честь и достоинство истицы, ее супруга и рода Романовых.

Кроме того истица не представила перечень физических и юридических лиц, которым следует запретить распространение этих материалов, не указала адреса их местонахождения.

В сообщении отмечается, что суду не был представлен документ, подтверждающий, что истица является законным представителем и родственником прямого кровного потомка рода Романовых — Т.Н. Куликовского-Романова, покойных императора Николая II, императрицы Александры Федоровны Романовой (Гессен-Дармштадской).

ОПС напоминает, что возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению истца в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям, если истцом будут устранены допущенные нарушения. На данное определение о возврате искового заявления может быть подана частная жалоба в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 дней.

Фильм Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Картина выходит в российский прокат 26 октября.