"Блестящий романист": объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию по литературе присудили писателю из Великобритании японского происхождения Кадзуо Исигуро за "творчество, полное большой эмоциональной силы".

Размышления о памяти и времени

Писатель родился в 1954 года в Нагасаки, однако в возрасте пяти лет вместе с семьей переехал в Великобританию. Исигуро окончил факультет английского языка и философии в университете Кента, а затем продолжил изучение творческого письма в университете Восточной Англии.

Первые произведения автор посвятил жизни на родине спустя несколько лет после окончания войны. Темы, которые исследует писатель, касаются размышлений о памяти, о времени и о самообмане.

Нобелевская премия — не первая награда автора. Нагаскаки является обладателем Букеровской премии за роман "Остаток дня" (The Remains of the Day). Другое его произведение "Не отпускай меня" (Never Let Me Go) признано лучшим романом 2005 года по версии Time.

Роман между строк

По словам постоянного секретаря Шведской академии Сары Даниус, Кадузро Исигуро является блестящим романистом. "Если скрестить Джейн Остин с Кафкой, то получите Кадзуо Исигуро", — добавила она.

По словам Даниус, автор пишет очень осторожным, сдержанным и точным языком. В его стиле нет драматизма, а понимать писателя стоит между строк.

Пограничная фигура

Писатель и литературовед Дмитрий Быков отметил, в свою очередь, что победа Исигуро закономерна. Автор полон противоречий, что очень нравится Нобелевскому комитету.

"Писательский стиль Исигуро предопределил восточно-западный конфликт. Но надо сказать, что Исигуро — это такой пограничник, человек на пересечении всех возможных противоречий и в жизни очень печальный", — сказал Быков РИА Новости.

Существуют в жизни писателя и другие конфликты. Так, он всегда стремился заниматься музыкой, однако успехов в этой сфере не добился. Литература же, как говорил сам писатель, была для него мучением, так как говорила о конкретных вещах и не могла, как музыка, выразить невыразимое, рассказал Быков.

Кроме того, "Исигуро всегда мечтал быть фантастом, хотя по сути своей им не был. В этом смысле он больше всего приблизился к фантастике в книге "Не отпускай меня". Нобелевский комитет любит давать премии таким пограничным фигурам, как, например, Дорис Лессинг, которая фантаст, но одновременно социальный психолог, то есть ее произведения происходят из уэлсовской традиции, но одновременно из Чарльза Диккенса", — добавил собеседник агентства.

За что еще вручили награды в этом году

Ранее Нобелевскую премию уже вручили по физиологии и медицине, физике, а также химии.

Награда в первой области досталась профессорам Джеффри Холлу, Майклу Розбашу и Майклу Янгу за изучение так называемых клеточных часов: молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы организма.

Исследователям удалось открыть секрет "внутренних часов клеток" и объяснить принцип работы механизма. Автономные "внутренние часы" нужны для адаптации и подготовки физиологии человека для различных фаз дня, они определяют наш сон, гормональный уровень, температуру и обмен веществ.

Нобелевскую премию по физике присудили американским исследователям Кипу Торну, Райнеру Вайссу и Барри Бэрришу за открытие гравитационных волн. Их удалось обнаружить эксперементальным путем с помощью лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO.

О возможном существовании гравитационных космических волн говорил еще Альберт Эйнштейн сто лет назад. Обладатель награды Райнер Вайсс заявил, что гравитационные волны позволяют глубже заглянуть во вселенную.

Нобелевскую премию по химии вручили швейцарцу Жаку Дебуши, американцу Йоахиму Франку и представителю Великобритании Ричарду Хендерсону за разработку криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе.

Впереди еще две номинации: премия мира и награда за достижения в области экономики.

История награды

Нобелевскую премию учредили согласно завещанию шведского изобретателя и предпринимателя Альфреда Нобеля. В нем он передавал все свое имущество фонду, который должен распределять ежегодные премии тем, кто принес наибольшую пользу человечеству.

Награду впервые вручили в 1901 году. Изначально премию присуждали в пяти областях: в физиологии и медицине, физике, химии и литературе. С 1969 появилась также Нобелевская премия по экономике.

В этом году размер премии составил девять миллионов шведских крон (миллион долларов США).

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря, в день кончины основателя премии.