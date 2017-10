МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Присуждение Нобелевской премии по литературе писателю Кадзуо Исигуро — это хорошая новость, комитет обратил внимание на автора, которого читает не только преподавательский состав филологических институтов, считает писатель Дмитрий Глуховский.

Нобелевская премия по литературе за 2017 год в четверг присуждена писателю японского происхождения из Великобритании Кадзуо Исигуро "за творчество, полное большой эмоциональной силы". Премия по литературе является одной из пяти наград, завещанных в самом конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем.

"Я читал только один роман Исигуро "Не отпускай меня", этого не достаточно, чтобы в полной мере оценить решение Нобелевского комитета, говорят, что "Погребенный исполин" гораздо лучше, жду возможности его прочитать. Но лично мне приятно, что в этот раз лауреатом стал не какой-то совсем уж экзотический полузабытый писатель, а вполне себе популярный автор", — сказал Глуховский РИА Новости.

Он отметил, что "популярность в текущем моменте довольно часто является фактором, не позволяющим автора премировать".

"Скорее будут выискивать какого-то совсем академического автора или политического активиста. А тут пример того, как хороший живой писатель совершенно негероической биографии удостаивается высокой награды. Это дает надежду всем хорошо пишущим людям, которые не сидят в тюрьме и не преподают 40 лет в одном и том же университете, когда-нибудь получить Нобелевскую премию. Это хорошая новость — обратили внимание на книги, которые читают люди, а не преподавательский состав филологических институтов", — добавил Глуховский.

Исигуро родился 8 ноября 1954 года в Нагасаки, Япония. Его семья переехала в Великобританию, когда будущему писателю было пять лет; вновь он приехал в родную страну уже взрослым. Первая книга писателя "Там, где в дымке холмы" (A Pale View of Hills) была опубликована в 1982 году. В числе других известных произведений писателя — романы "Остаток дня" (The Remains of the Day), удостоенный Букеровской премии, "Не отпускай меня" (Never Let Me Go), признанный лучшим романом 2005 года по версии Time, "Погребенный исполин" (The Buried Giant).