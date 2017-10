В Шведской академии назвали Исигуро блестящим романистом

СТОКГОЛЬМ, 5 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус считает, что представленный ею в четверг Нобелевский лауреат по литературе за 2017 год английский писатель и выходец из Японии Кадзуо Исигуро является блестящим романистом.

Нобелевская премия по литературе за 2017 год присуждена писателю японского происхождения из Великобритании Кадзуо Исигуро за творчество, полное большой эмоциональной силы.

"Блестящий романист. Если скрестить Джейн Остин с Кафкой, то получите Кадзуо Исигуро", — сказала Даниус журналистам, встреча с которыми транслировалась сайтом Нобелевского фонда.

"Он пишет сдержанным, очень осторожным и прецизионным стилем. В стиле совсем нет какого-либо драматизма, все происходит между строчками", — сказала Даниус.

Исигуро родился 8 ноября 1954 года в Нагасаки, Япония. Его семья переехала в Великобританию, когда будущему писателю было пять лет; вновь он приехал в родную страну уже во взрослом возрасте. В конце 1970-х годов Исигуро окончил факультет английского языка и философии в университете Кента, а затем продолжил изучение творческого письма в университете Восточной Англии.

Первая книга писателя "Там, где в дымке холмы" (A Pale View of Hills) была опубликована в 1982 году. Первые его романы повествовали о Нагасаки и жизни там через несколько лет после Второй мировой войны. Темы, которые исследует Исигуро, касаются размышлений о памяти, о времени и о самообмане.

В числе других известных произведений писателя – романы "Остаток дня" (The Remains of the Day), удостоенный Букеровской премии, "Не отпускай меня" (Never Let Me Go), признанный лучшим романом 2005 года по версии Time, "Погребенный исполин" (The Buried Giant).

Премия по литературе является одной из пяти наград, завещанных в самом конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем.

Церемония награждения проходит по традиции в Стокгольме 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2017 году составляет 9 миллионов шведских крон (один миллион долларов США).